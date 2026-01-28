Dulce María Loynaz: la eternidad de una voz universal

Cuba recuerda a Dulce María Loynaz Muñoz (1902‑1997), una de las más grandes poetisas de la lengua española, cuya partida física el 27 de enero de 1997 no apagó la fuerza de su palabra, magníficas obras, ni la vigencia de su pensamiento.

Educada en un ambiente de cultura y sensibilidad artística, hija del mayor general Enrique Loynaz del Castillo, Dulce María convirtió la intimidad de la poesía en patrimonio universal. Obras como Versos (1938), Un verano en Tenerife (1958) y la novela lírica Jardín, revelan un estilo único, capaz de transformar la experiencia humana en belleza perdurable.

Su consagración llegó en 1992 con el Premio Miguel de Cervantes, máximo galardón de las letras hispánicas, que reconoció la trascendencia de su obra y la situó definitivamente en el panteón de los grandes escritores iberoamericanos.

Permanece latente una de sus frases más hondas:

“La poesía es la única prueba concreta de la existencia del hombre.”

Texto: Ana Verdecia

Imagen: RC