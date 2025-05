EEUU: La presidencia, un buen negocio

Lo cierto es que hay poco precedente de lo que califican de corrupción explícita en la historia moderna de Estados Unidos, pero uno de los primeros actos de Donald Trump al llegar a la presidencia fue suspender la aplicación de la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero, que sanciona a empresas por sobornar a funcionarios extranjeros.

La orden ejecutiva suspende una ley que prohíbe a las empresas estadounidenses recibir sobornos de gobiernos extranjeros. La decisión también congela los procedimientos penales de estadounidenses que hayan sido acusados de romper la legislación, vigente desde 1977.

Trump defendió su decisión asegurando que traerá "muchos más negocios a Estados Unidos”. El gobierno alega que la seguridad nacional depende de que el país y los negocios estadounidenses obtengan «ventajas comerciales estratégicas en todo el mundo".

La Casa Blanca literalmente argumentó que esta ley colocaba en desventaja injusta a las empresas estadounidenses en sus negocios internacionales. Pero los pagos en efectivo por favores políticos seguramente ocurren no sólo fuera del país.

Samuel Farber, doctor en Sociología por la Universidad de California en Berkeley, señalaba ya en 2018 que “pensar al presidente de Estados Unidos como un lumpencapitalista permite entender el fenómeno Trump desde otra perspectiva. Y, al mismo tiempo, captar mejor sus vínculos con la clases dominantes, su sociabilidad y la utilización de la investidura presidencial en beneficio (económico) propio. Aunque los sectores más ricos hacen negocios, su gestión está lejos de ser un gobierno "normal".

Avanza en el desmantelamiento de las políticas impositivas y regulatorias, en particular en las áreas de empleo, salud, medio ambiente y protección al consumidor, acompañado por la vieja ansia racista de reducir los derechos civiles y electorales de los "no blancos".

Donald Trump y su familia (esposa, hijos y sus respectivas familias) han lanzado numerosas nuevas iniciativas de negocios para lucrar con su presidencia, creando lo que algunos críticos califican de nueva escala de corrupción y venta de acceso, lo cual ya ha elevado el valor neto de la primera familia en más de 2.9 mil millones de dólares, atrayendo inversiones de negocios en Medio Oriente, Europa y hasta en México.

Un hotel de lujo en Dubái, una segunda torre residencial de altos ingresos en Jeddah, Arabia Saudita, dos iniciativas de criptomonedas en Estados Unidos, un nuevo campo de golf, un complejo de villas en Qatar y un nuevo club privado en Washington, son los nuevos negocios realizados desde la Casa Blanca, reportó el New York Times en su portada. Además, cuenta con 750 millones de dólares en clubes de golf y resorts.

Las criptomonedas $Trump y $Melania, que fueron lanzadas al mercado justo antes de que Trump tomara posesión este año han incrementando su valor neto personal en unos tres mil millones de dólares, según la organización State Democracy Defenders Action. Ahora el hijo del presidente Donald Trump Jr está lanzando otra criptomoneda: todo queda en familia. (Lo quiso imitar el libertario Javier Milei en Argentina y el tiro le salió por la culata).

El hacer negocios no para su locuacidad y nuevamente se burló de la Iglesia católica, que cuenta con más de mil 400 millones de fieles en el mundo, al reprochar que quienes critican la polémica imagen de él vestido de papa –“ no aguantan bromas”, dijo- , y señalar que no fue él quien hizo esa foto creada con inteligencia artificial (IA), que apareció el fin de semana en su cuenta de Truth Social, El obispo estadunidense Thomas Paprocki aseveró que Trump debe ofrecer una disculpa por burlarse de Dios, la Iglesia católica y el papado.

Y replicó en su red social X un tuit de nueve años atrás, en su primera presidencia, con una fotografía cuando celebró el 5 de mayo, la fiesta patria mexicana.En el tuit en X de 2016, Trump aparece con una cazuela con comida mexicana, y el mensaje: ¡Feliz Cinco de mayo! Los mejores tacos se preparar en Trump Tower Grill. ¡Me encantan los hispanos!, y un vínculo a su cuenta de Facebook donde muestra el mismo mensaje y contexto de su retórica antinmigrante.

El 5 de mayo conmemora la victoria del Ejército Mexicano sobre las fuerzas francesas en la Batalla de Puebla, en 1862, y aunque no es una fecha patriótica oficial en México, tiene una gran visibilidad en Estados Unidos, sobre todo en comunidades latinas. Trump recordó el lunes que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum rechazó su propuesta de enviar tropas estadunidenses a México para ayudar a frenar el tráfico ilegal de drogas, porque ella le tiene miedo a los poderosos cárteles del país”

Para no generar un desencuentro con Trump, Sheinbaum prefirió no contestar a la declaración de que por miedo a los cárteles de la droga rechazó el ingreso de fuerzas militares de ese país a territorio nacional. Resaltó el comentario del mandatario estadunidense hace tres días, respecto a que está aplicando mano dura contra el tráfico de armas a México.

“Eso no se había oído antes de un presidente de Estados Unidos y es importa Sheinbaumnte que se detenga, así como aquí trabajamos para detener el tráfico de fentanilo”, dijo. Subrayó que no hay ningún riesgo en la actualidad, pero siempre hay que defender la soberanía. “A México le ha costado mucho su independencia y ha habido periodos en la historia reciente con los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, donde hubo intromisiones del extranjero”, recordó.

La idea republicana de usar la fuerza militar en México contra los cárteles de la droga comenzó como una fantasía de Donald Trump en el Despacho Oval. Busca hacerla realidad en 2025.

México tiene una historia amarga con la injerencia estadounidense: un gran trecho del suroeste estadounidense era parte de México antes de que Estados Unidos lo tomara por la fuerza a mediados del siglo XIX., México no permite que agentes estadounidenses armados ejecuten operaciones en su territorio, a diferencia de otros países de la región que han aceptado realizar operaciones conjuntas con la DEA y la CIA y han invitado al gobierno estadounidense a ayudar a instruir, equipar y asistir a sus fuerzas de seguridad.

Tomado de Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico.

Toamdo de Cubadebate