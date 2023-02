El amor te acompaña en el vuelo

Foto: La Demajagua

Se acerca el 14 de febrero, y el amor está en el aire. Vivimos el mes conveniado para homenajear a un sentimiento que desborda cualquier fecha en la que se le quiera enmarcar o cualquier regalo que hagamos como prueba de él, porque debe ser práctica de todos los días, y trasciende lo físico para habitar en el alma.

Pues aprovechemos también para sacudirlo de tanto lastre que lo confunde con celos, posesión, prohibición, invasión constante de la privacidad del otro.

El mito del amor romántico es algo que nos inculcan desde pequeños a través de la televisión, la música, el cine, los cuentos de princesas que siempre necesitan de un príncipe para salvarse…

Campaña "Desmitificando el mito del amor romántico"

Así crecemos creyendo que por amor dejamos de ser una persona autónoma para convertirnos en la mitad de otra…sí, la media naranja…que el amor todo lo soporta ¿golpes también?… que amor para ser amor necesita una cuota de sufrimiento…vamos que unas lagrimitas no hacen daño a nadie.

Peligro que la cosa se pone peor: por amor se mata y se muere, y del "o eres mía o de nadie más", que a usted en algún momento le pareció una muestra suprema de amor, a la violenca para demostrárselo, hay solo un paso.

Foto: Jaime Prendes

Por estos caminos llegamos hasta hoy, en que tantas parejas han normalizado relaciones tóxicas en nombre del amor, y consideran que le revisen el celular, lo presionen para hacerse cuentas conjuntas en las redes sociales, le impidan compartir a solas con amigos y familiares, le prohíban ponerse determinada prenda de vestir, son muestras de amor; incluso, algunos jóvenes consideran 'cool' las relaciones así, y no dudarán este 14 de febrero en salir a la calle con sus 'outfit' a juego donde se lee: "él es mi tóxico" y "ella es mi tóxica".

Pero no, no se deje engañar…eso no es amor. El amor es una fuerza poderosísima que nos hace mejores personas y nos impulsa a causas nobles.

Foto: Claudio Pelaez Foto: Claudio Pelaez

El amor no posee, acompaña, complementa, enriquece; el amor no encierra, te libera, te deja ser, te permite decidir; el amor no te corta las alas, te impulsa a volar, te ayuda a crecer, comparte tus sueños.

Mantener nuestras relaciones de pareja libres de todo tipo de violencias es el mejor regalo que podemos dar y recibir este 14 de febrero.

Por: Yuliet Calaña