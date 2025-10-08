Aquellos fueron disparos de vida. Cincuenta y cinco años llevas naciéndole a la muerte… naciendo cada día, a cada hora, en todas las formas y colores. En un brazo, una espalda, un discurso, una bandera, un altar, una marcha, un libro, una foto.

Naciendo en infinitos soportes y texturas…en la piel, en la tela, en el yeso, en el mármol, en lo intangible del verso y la prosa. Leído, cantado, canonizado, beatificado, dogmatizado, comercializado, reconstruido, blanco, negro, blanco y negro…pero naciendo siempre.

Naciendo entero: hombre, héroe, dios, mortal, historia, leyenda. Naciendo por partes: boina, melena, tabaco, barba, fusil. Naciendo al Norte, al Sur, al Este y al Oeste. En la selva, en la urbe, en la fábrica, en la escuela. Naciendo en palabras, naciendo en acción…matando a la muerte…naciendo.

Rompiendo las leyes de la física: naciendo aquí y allá al mismo tiempo, hecho estatua, lienzo, lema, ejemplo. Naciendo hasta el infinito…hombre nuevo cada vez. Vivo de tantas formas humanas y divinas, para cada persona un hombre diferente…para cada persona el mismo hombre…el Che, que también podría significar: el que nace muchas veces…el renacido.

Texto Redacción Web

Foto: Tomada de la red