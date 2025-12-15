ETECSA habilita modalidad pospago en Nauta Hogar que permite acumular horas no consumidas

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) informa que, en respuesta a solicitudes de la población, se habilita una nueva modalidad del servicio Nauta Hogar. Esta alternativa posibilitará a los clientes residenciales acumular el tiempo no consumido al cierre del mes.

De acuerdo con Lidia Esther Hidalgo Rodríguez, vicepresidenta comercial de ETECSA, la novedosa modalidad pospago del servicio Nauta Hogar es opcional y ha sido diseñada para brindar flexibilidad y un mayor aprovechamiento del servicio.

“Sobre todo en los hogares donde, por diversos factores como la falta de fluido eléctrico, viajes o dinámicas de trabajo, el cliente puede verse afectado en el disfrute del total de las horas contratadas”.

Según trascendió en conferencia de prensa, en la actualidad el 35 % de los clientes no consumen el total de horas contratadas.

Explicó que los clientes tendrán la posibilidad de elegir entre mantenerse con la modalidad actual (prepago), con la cual se paga antes y luego se navega, o cambiar a la nueva modalidad (pospago), con la que se podrá navegar y luego pagar el consumo al recibir la factura al cierre del mes.

La directiva comentó que entre las bondades de la oferta comercial sobresale que, si se elige la nueva modalidad, se podrá acumular el tiempo no consumido al cierre del mes hasta un monto máximo de 1 080 horas.

“El cliente que prefiera la modalidad pospago debe saber que, una vez hecho el cambio, recibirá una factura al cierre de cada mes con el consumo detallado: incluirá la cuota mensual habitual y, si se consume más de lo contratado, también se reflejará ese tiempo de conexión adicional o las horas no disfrutadas”.

Dijo además que los clientes que deseen cambiar su servicio Nauta Hogar a la modalidad pospago deberán hacerlo de forma presencial en la oficina comercial a la que pertenecen.

Advirtió que, si se habilita la modalidad pospago y se consumen las horas contratadas, se puede continuar navegando a razón de 12,50 CUP la hora.

Explicó también que, a través del portal de usuario Nauta (www.nauta.cu), se podrán consultar los detalles del consumo en el momento que se desee. “Al elegir la modalidad pospago, la factura estará disponible a partir del día 10 de cada mes (posterior al consumo realizado) y podrá pagarse a través de Transfermóvil, Servicios en Línea o en nuestras oficinas comerciales”.

El servicio de internet en el hogar (Nauta Hogar) comenzó en Cuba en diciembre de 2016 (prueba piloto hasta febrero de 2017), inicialmente en La Habana, y luego fue extendiéndose al resto del país.

Es un servicio que utiliza tecnología ADSL (instalación de telefonía básica) y cuenta con varias ofertas de velocidad entre las que el cliente puede elegir; a cada una se asocia un tiempo de bonificación para navegar (30, 40, 60 o 120 horas).

“Conocemos y entendemos la necesidad de seguir creciendo en el servicio Nauta Hogar, que tiene una alta demanda —más de 90 mil solicitudes registradas en el año, de las cuales más de 48 mil están en proceso—, pero su disponibilidad depende de capacidades que deben ser creadas en la red exterior (cables, gabinetes, tarjetas), a partir de las inversiones que se realicen.

“Estas solicitudes del servicio pueden realizarse a través de Servicios en Línea (www.tienda.etecsa.cu). Se trabaja aún en un proceso de mejora de la plataforma para que sea más ágil la respuesta al cliente sobre las facilidades técnicas disponibles. En consecuencia, podemos decir que en los últimos años no hemos crecido tanto como quisiéramos; este año, por ejemplo, se han incrementado más de 18 mil servicios (tres veces más que en 2024), sumando alrededor de 305 mil hogares conectados”, puntualizó Hidalgo Rodríguez.

La especialista reconoció que, en el caso de la red que sostiene los servicios fijos, debido a su obsolescencia y altos costos, no se cuenta en la actualidad con las capacidades suficientes para satisfacer la demanda del servicio Nauta Hogar.

“Como es conocido, antes la empresa, al comercializar el servicio de internet en el hogar, también comercializaba el módem; incluso, en caso de rotura del equipo, el cliente podía comprar otro por igual valor, luego de que nuestros técnicos dictaminaran que no era posible repararlo. En la actualidad, debido a la situación económica, la empresa no ha podido suplir esa demanda de módems, por lo que el cliente que ha contratado el servicio ha tenido que portar el equipo. Por supuesto, estos equipos deben estar homologados para su uso en el país (puede realizarse la consulta de los equipos que pueden ser importados en el sitio web del Ministerio de Comunicaciones: www.mincom.gob.cu)”.

Tomado de Cubadebate