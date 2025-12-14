Sebastián Rafael Cabrera Montelier: “Maceo”

En la Isla de la Juventud existen varias entidades que llevan el nombre de Rafael Cabrera Montelier, pescador que fue gravemente herido, por defender su embarcación que iba hacer secuestrada por personas que querían dirigirse a los Estados Unidos. Cabrera Montelier, nace un 20 de enero de 1927 en el poblado de Casilda, Trinidad, municipio de Santi Spiritus en Las Villas e hizo sus estudios primarios hasta el 3er grado, pues tuvo que comenzar a trabajar en la pesca a los 10 años de edad para así ayudar a su familia.Desde niño, era conocido por el sobrenombre Maceo, pues se cuenta que cada vez que su mamá lo regañaba por alguna travesura que había realizado, siempre le respondía "no te preocupes mamá, yo soy como Maceo".De Casilda se marchó a Batabanó, donde continuó pescando; hizo una buena amistad con José Manuel Cervera, que pescaba en la zona, el cual lo trajo para su casa en Nueva Gerona y por su trabajo, seriedad y honestidad se hizo del barco bonitero “Tres hermanos".Con el triunfo de la Revolución de 1959, fue fundador de la cooperativa pesquera de Isla de Pinos Mártires del Baire y al producirse la invasión mercenaria por Playa Girón, brindó su embarcación para localizar a grupos de mercenarios fugitivos que pudieran refugiarse en las cayerías del Sur de la Ciénaga de Zapata. Por aquellos tiempos, un grupo de personas de la Isla y La Habana organizaron un plan para apoderarse de embarcaciones y huir del país. Uno de los protegidos de Maceo estaba en el complot.El 4 de octubre de 1964, a las 9 de la mañana se hizo a la mar en el "Tres hermanos"; sobre las 11.30 le indica a un marinero que tomara el timón y que pusiera rumbo a Los Melones y allí coger majúas para la pesquería. En estos momentos, el que parecía el líder del secuestro, encañona al marinero que operaba el timón y le ordena que lo abandone e inmediatamente aparecen dos de los implicados que estaban escondidos, uno con un revólver y el otro con una escopeta.

Maceo había bajado al vivero para prepararlo para las majúas y al percatarse de la situación, se asoma y uno le dice que no se moviera que de aquí hay que irse, que le entregue el barco, a lo que responde "esto no me lo puedes hacer a mí, primero muerto”.Rápido corre hacia la popa, se mete debajo del motor, lo inutiliza y corta la manguera del aceite. Advierte que va a salir y tan pronto lo hace, el líder del grupo, le dispara haciéndole una herida en el abdomen y obliga a otro de sus cómplices a que le dispare con la escopeta, causándole una herida en el rostro. Maceo cae, y una vez derribado, trataron de amarrarlo, pero no pudieron.Al quedar la embarcación al garete y no poderla reparar, los malhechores tomaron las botes que tenía el barco e invitan a los tripulantes a irse con ellos, pero estos se niegan, dirigiéndose a un punto para asaltar otro barco de pescadores para cumplir con sus propósitos.

A pesar de las graves heridas Maceo no perdió la conciencia y pidió a sus compañeros un pedazo de hielo para colocarlo en el vientre, donde sentía mucho calor. Logró levantarse 2 o 3 veces y se le puso una colchoneta y se le tapó con una colcha para que no sintiera frio. Era un hombre de más de seis pies de altura, cuyo peso excedía las 200 libras y tenía una fortaleza física enorme.El barco tenía una vela, pero no podía avanzar, pues no había suficiente fuerza de viento, llegó a vararse varias veces y las señales de auxilio que se lanzaron no fueron detectadas.En la madrugada del 5 de octubre el navío "Gertrudis", los avistó y recogió, trasladándolos a Nueva Gerona.

Rafael Cabreras Montelier fue ingresado en el hospital de la ciudad, donde permaneció 21 días amargos debatiéndose entre la vida y la muerte, hasta que fallece el 26 de octubre de 1964.Sus asesinos fueron interceptados, arrestados y juzgados por la justicia revolucionaria.Sebastián Rafael Cabrera Montelier, pasó a formar parte de la historia pinera, y a pesar de no haber nacido aquí, se convirtió en un hijo de esta tierra, el que merece todo nuestro respeto y recuerdo.

Nota curiosa: El certificado de defunción, en su tomo 22 del folio 116, nos dice que murió en el hospital de esta ciudad (Nueva Gerona) el 26 de octubre de 1964 a las 7am, que contaba al morir con 38 años, que era vecino de Nueva Gerona, de ocupación pescador y que su nombre era Rafael Cabrera Montelier, hijo de Ernesto y Joaquina.

(1)Su inscripción de nacimiento en el tomo 11 del folio 439, con fecha de asiento 29/1/1927 en el Registro del Estado Civil de Casilda, señala que nació el 20 de enero de 1927, natural de Casilda, hijo de Ernesto Cabrera Castro y de Buenaventura Montelier Ortiz, naturales de Casilda. Abuelos paternos José y María de las Nieves y maternos: José de la Cruz y Joaquina, y que su nombre completo era SEBASTIÁN RAFAEL CABRERA MONTELIER.En 1968, el Juzgado de Casilda emitió una subsanación de errores en la que se aclara que la madre de Rafael se hacía llamar Joaquina Mustelier, pero que su nombre verdadero era Buenaventura Montelier. Esta nota aparece en la inscripción de nacimiento de Rafael Cabrera Montelier. Así quedó aclarado su segundo apellido y el real nombre de su mamá.

Lic. Guillermo F. Maquintoche Vázquez.

Fotos archivo personal