Explosiva jornada ofensiva de jueves en la Copa de Verano 2025

La demarcación de Juan Delio Chacón, vibró este jueves con una doble cartelera inolvidable en la Copa de Verano 2025. Desde las primeras horas de la mañana, el Estadio 15 de mayo se convirtió en escenario de un festín ofensivo que mantuvo a los asistentes al filo de sus asientos.

Tomateros vs Sub15

En el arranque de la jornada, los Tomateros mostraron una potencia demoledora al vencer con marcador de 13 carreras por 3 al equipo Sub15. La ofensiva de los ganadores no dio tregua, acumulando 11 imparables y cometiendo apenas dos errores, frente a un conjunto juvenil que conectó 4 hits pero no logró frenar el ímpetu rival.

Ganador:Damián García

Derrotado:Luis Díaz

-Jugador destacado: Felipe Pérez brilló en su jornada, bateando de 4-3, con 2 carreras impulsadas y anotando 3 veces, convirtiéndose en el eje de la ofensiva tomatera.



La segunda hora:

En esta oportunidad de produjo otra lluvia de batazos, esta vez cortesía del equipo Juveniles, que impuso su ritmo frente a La Aplanadora, con pizarra final de 12 carreras por 3. Aunque ambos equipos cometieron errores defensivos, la ofensiva juvenil fue clara dominadora del terreno.

Ganador: Enmanuel Soto

Derrotado: Rafael López

Jugador destacado: Omar Carbot, quien se fue de 4-2, liderando la producción ofensiva del conjunto vencedor.

Con el sol como testigo y la emoción como constante, la jornada consolidó a los Tomateros y Juveniles como equipos a seguir en este verano vibrante, en el corazón del consejo popular Juan Delio Chacón. Las gradas del estadio 15 de mayo fueron cómplices de un día cargado de talento joven, pasión y promesas deportivas.

Texto: Frank Pupo La RosaFotos: Cortesía del profesor. Lic. Joahneis Ortiz.