Teresa Julia Casanova Escobar: Pasión por enseñar

La licenciada en Geografía y máster en Pedagogía Teresa Julia Casanova Escobar llegó a la Isla en 1972, siendo alumna fundadora de la escuela 14 de Junio. Muy joven, con apenas 16 años, respondió al llamado del Comandante en Jefe e integró el segundo contingente del destacamento pedagógico. Desde entonces, su vida ha estado ligada al sector de la educación: este curso marca el número 53 de una trayectoria ejemplar.

Su labor ha sido reconocida con múltiples distinciones, entre ellas la Medalla Rafael María de Mendive, la Pepito Tey, el Premio Especial del Ministro y otros reconocimientos por la calidad de la educación cubana. Aunque hoy no imparte clases debido a una enfermedad profesional, continúa activa como secretaria docente en el IPUEC Celia Sánchez, demostrando que su vocación no se detiene con el retiro laboral.

“Me gusta enseñar, me gusta estar entre los jóvenes”, afirma con emoción. Y es que para Teresa, ser maestra significa su vida. Con carácter fuerte pero siempre dispuesta a atender al estudiante con más dificultades, ha dejado huellas profundas en generaciones de alumnos que aún la saludan con respeto y cariño, incluso fuera de la Isla.

A sus 68 años, conserva la misma pasión que la acompañó a los 15. Su satisfacción más grande es reencontrarse con antiguos alumnos que hoy son adultos y reconocer en ellos el fruto de su entrega. Maestra por vocación, Teresa Julia Casanova Escobar es símbolo de constancia, respeto y amor por la educación pinera.