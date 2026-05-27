Raymi Felipe Mier: Entregaprofesional y vocación solidaria

Nacido el 18 de septiembre de 1973 en la Isla de Pinos, ha dedicado más de dos décadas a la medicina y al servicio comunitario. Hijo de padres artemiseños, su trayectoria se distingue por la entrega profesional y la vocación solidaria que caracterizan a la salud pública cubana.

Graduado en 1997, inició su labor en el policlínico de Atanagildo Cajigal. En 2001 obtuvo el título de especialista en Medicina General Integral y, dos años más tarde, participó en su primera misión internacionalista en Venezuela, integrándose al programa Barrio Adentro. Su compromiso lo llevó también a colaborar en la preparación de la Brigada Henry Reeve tras el terremoto de Pakistán.

De regreso en 2006, se incorporó a programas educativos en la Isla y ejerció como profesor en la escuela de medicina para estudiantes internacionalistas Clara Zetkin. Cumplió una segunda etapa en Venezuela hasta el 2011 y, a su retorno, inició la residencia en Cardiología, graduándose en 2017.

Desde entonces, su prestigio profesional y humano ha sido bien reconocido por pacientes y colegas, consolidando su figura como referente en la comunidad pinera.

Entre 2018 y 2019 se desempeñó como vicedirector de asistencia médica del Hospital General Docente “Héroes del Baire”, donde contribuyó a fortalecer la calidad de los servicios de salud. Su labor, marcada por la ética, sensibilidad y respeto, lo ha situado como ejemplo nacional en el ámbito médico.

La vida del Dr. Raymi se complementa con la construcción de una sólida familia, que acompaña su vocación y compromiso. Su historia constituye un modelo para las nuevas generaciones de profesionales, reafirmando que la medicina es, esencialmente, un acto de responsabilidad y amor hacia la humanidad.

Por Ana Verdecia Vázquez