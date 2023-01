Hideliza: "me siento como en mis quince"

Quien ve a Hideliza Edgar Portuondo tan jovial y conversadora, haciendo gala de una vitalidad y una memoria impresionantes, no imagina que ya cumplió 100 años de vida.

Esta santiaguera-pinera llegó a su centenario como todos desearíamos: activa y feliz. "Me siento como en mis quince", dice con esa risa estruendosa que es de las bandas sonoras más características de su barrio, en los paneles de La Fe.

Por ello, familiares, vecinos, representantes del Departamento del Adulto Mayor del Sectorial de Salud, y el emprendimiento Zoyla Fiesta, se dieron cita en su casa para celebrar el siglo de vida de esta mujer, nacida en El Cobre en 1922, y que llegó a la Isla con 50 años, llena de sueños que pudo cumplir. "Yo he logrado en mi vida todo lo que me he propuesto", sentencia.

Entre los tantos obsequios que ha recibido en día tan especial, confiesa que tener a gran parte de sus 8 hijos, 16 nietos, 22 bisnietos y 5 tataranietos reunidos, es el mejor.

"Todos son buenísimos…nunca les he tenido que poner una mano encima…tienen su vida hecha y han cogido su propio camino, pero siempre están pendientes de mí. Hoy están aquí casi todos dándome cariño…soy muy muy afortunada. Así vale la pena vivir 100 años más".

Analizando su vida en retrospectiva Hideliza afirma que lo más osado que hizo en su vida fue aprender a montar bicicleta a los 80 años.

"Mis hijos tenían miedo a que me pasara algo, y me pusieron dos rueditas detrás como a los niños, e iban al lado mío acompañándome, pero lo logré. Ahora con 100 años siento que aún me quedan cosas por hacer…ya no tan arriesgadas, pero sí nuevas para mí como aprender a comunicarme por un celular con mi hijo que no vive en Cuba".

Hidelitza no cree en fórmulas de vida porque piensa que cada persona es diferente, y debe conquistar la felicidad que se le ajuste, pero si tiene que dar alguna para convertirse en una mujer centenaria tan plena como ella, dice que ha sido: "mantenerme siempre activa, trabajando, creando, poniéndome metas y, sobre todo, dando y recibiendo mucho amor".

Texto: Yuliet Calaña

Fotos: Osuky Sardiña