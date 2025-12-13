La economía cubana tiene que engranarse mejor con el mundo

MERCADO CAMBIARIO Y PRODUCCIÓN

Las transacciones en divisas –afirma– solo tienen sentido si van acompañadas de un mercado cambiario oficial. Ambos instrumentos son complementarios.

Sin embargo, advierte: ninguna tasa de cambio resolverá los problemas de la población si la economía no produce.

El valor de la moneda depende del valor real de la economía, y ese valor solo se crea produciendo bienes y servicios.

EL PAPEL CLAVE DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA

Una parte esencial de los cambios necesarios –recordó– ya fue anunciada en la Feria Internacional de La Habana, cuando el Viceprimer ministro y titular del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera se refirió a la inversión extranjera directa.

No habrá un cambio profundo en la economía cubana –subrayó– sin un rol fundamental y protagónico de la inversión extranjera, que no solo aporte capital, sino también infraestructura, conocimiento y nuevas formas de hacer.

En ese contexto, destacó la importancia de cambiar reglas del juego y mencionó el «silencio positivo» como una herramienta clave para combatir la burocracia.

¿CUÁNDO SE VERÁN RESULTADOS?

Los primeros efectos –estima– podrían comenzar a notarse en quienes estén vinculados a cadenas de exportación: trabajadores, productores, campesinos y proveedores de servicios.

No se trata solo del trabajador de una empresa exportadora, sino de toda la cadena de valor. No habrá bienestar inmediato para toda la población, pero el impacto puede expandirse gradualmente.

EXPORTAR MÁS, INCLUSO DESDE EL CAMPO

La sustitución de importaciones es importante, especialmente en la agricultura. Pero hoy Cuba necesita, con urgencia, equilibrar su balanza de divisas.

El ideal sería que productores agrícolas no solo sustituyan importaciones, sino que también aspiren a exportar, y que, como parte de ese esquema, abastezcan al mercado nacional.

EL DESAFÍO DE LAS MIPYME

Muchas mipyme se han orientado a importar y revender mercancías, lo cual ha contribuido a aliviar carencias. El reto ahora es que esa creatividad se traslade hacia la producción y la exportación, integrándose a cadenas de valor que dejen ingresos y conocimiento en el país.

CONFIANZA, RESULTADOS Y COMUNICACIÓN

La percepción de improvisaciones solo puede revertirse con resultados concretos, medibles y comunicados con transparencia.

Cuba ya ha superado momentos extremadamente difíciles. Hoy, nuevamente, el camino pasa por optimismo, implementación seria y decisiones valientes, aun cuando impliquen riesgos. (Redacción Nacional)

Tomado de Granma