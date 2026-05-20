20 de Mayo: No olvidamos que es el día de la intervención de Estados Unidos en Cuba

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recordó este miércoles el significado histórico del 20 de mayo como una fecha marcada por la intervención y la injerencia imperial sobre nuestra nación, pero también como el origen de una conciencia antimperialista que ha acompañado al pueblo cubano durante generaciones.

“Solo una cosa hay que agradecer a ese día: haber sembrado en los cubanos de entonces un sentimiento antimperialista…”

En un contexto de nuevas amenazas, campañas mediáticas y agresiones contra Cuba, el mensaje llama a no subestimar a quienes intentan restaurar una república tutelada, pero también a confiar en la fuerza de un pueblo que ha defendido su independencia durante más de un siglo.

Tomado de CUBADEBATE