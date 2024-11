La niña de mis ojos

Eran las cinco de la madrugada, y allí estaba Hirenia Guerra liderando a su gente, única mujer de su grupo, conocedora de su trabajo y fiel centinela de cada proceso productivo de la línea de yogurt y soya de la UEB Lácteo, perteneciente a la Empresa Productora de Alimentos.

"Yo me levanto todos los días a las tres de la mañana, mi esposo me trae en un carretón de caballo hasta aquí porque vivo lejos de la zona, y siempre trato de ser la primera en llegar porque debo ser ejemplo, soy la jefa de brigada de mi grupo de trabajo"; " nosotros empezamos a las tres y media, y desde que llegamos nos ponemos a esterilizar todos los equipos, primero con agua caliente a una temperatura de 90 grados y después se enjuagan antes de empezar el proceso de producción”.

Además precisa: “mis trabajadores se ubican en el lugar que les corresponde y yo ahí, pendiente de que cada equipo esté funcionando como debe ser para que el producto final quede con la calidad que tiene que tener".

Ella está pendiente de la entrevista, y de repente se gira porque escucha una voz en medio del ruido ensordecedor de las máquinas. Un obrero le comunica que faltan pocos minutos para terminar el proceso del primer molino.

"Disculpe un segundo deja echar una mirada para ver si el molino está trabando", me dijo Hirenia, mientras camina con pasos lentos y se pierde de vista dentro de los grandes equipos.

Pasan cinco minutos y regresa con una sonrisa, "me resultó ir allá aunque todo está funcionando al cien, es que quizás no lo notó pero estaba muy nerviosa en la entrevista y dije palabras enredadas de algo que conozco muy bien", y sonrió de nuevo. "Pero no se preocupe, terminaré la entrevista, creo me faltó decir que este colectivo trabaja con sentido de pertenencia y sabe el destino de este producto tan necesario para los niños".

Hirenia Guerra es Técnica en Alimentos y lleva la mayoría de sus años de trabajo en la UEB Lácteo Cristóbal Labra: "Yo vi el montaje del equipamiento de esta línea de producción y desde sus primera prueba estuve aquí, yo protejo esta área como si fuera mi casa y la cuido como la niña de mis ojos, mis horas de sueño las paso aquí trabajando y llego a mi hogar alrededor de las 11 de la mañana, porque cuando terminamos la producción esterilizamos todos los equipos".

Qué orgullo para la UEB Lácteo tener a Hirenia de jefa de Brigada de esa línea de producción! Ella que entrega horas de su tiempo de sueño y descanso para velar por el proceso de producción de la leche de soya saborizada, alimento que reciben los niños de 8 a 13 años en la Isla de la Juventud.

Texto y fotos Dianelys Labrador