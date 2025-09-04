Las Marianas invictas a 67 años

Hace 67 años, 13 muchachas valientes de las montañas de la Sierra Maestra comenzaron a compartir la misma suerte que sus compatriotas, fusil en mano, en la guerra de liberación nacional. Se habían ganado un lugar en el combate, por su entrega a la causa, escribiendo su propia historia.



Cuentan que fue muy difícil convencer a guerreros consagrados de que combatir junto a ellas era una garantía para la Revolución, en esos momentos y en el futuro. Fidel lo lograría, con su clara visión y sus argumentos del porqué sus compañeras podían y tenían que rebasar el espacio de la retaguardia rebelde.

Las Marianas fueron creadas el cuatro de septiembre de 1958, y el día 27 del mismo mes tuvieron su bautismo de fuego en el combate de Cerro Pelado, en el cual, a decir de Fidel, soportaron “firmemente, sin moverse de su posición, el cañoneo de los tanques Sherman”.

Fidel les diría el propio septiembre de 1958: “Fíjense, compañeras, si ustedes ganan esta batalla, las van a ganar todas, porque la batalla más difícil es esta”.



Son ellas, Las Marianas que ganaron todas las batallas porque supieron ganar la más importante, y fueron futuro; son parte de la leyenda de los rebeldes en la Sierra Maestra y en el llano; son la juventud presente que hoy las mira como a maestras, como valientes luchadoras, siempre felices y dispuestas a seguir ganando por la Revolución.



Texto: Redacción Web

Foto: Tomada de Ecured