¿Por qué China sigue comprometida con la reducción de carbono?

En un momento en que algunos países desarrollados están retrocediendo en sus compromisos climáticos, ¿por qué China, como país en desarrollo, se mantiene firme en la búsqueda de la reducción de carbono? La respuesta más inmediata radica en la creciente amenaza que el calentamiento global representa para la supervivencia humana y el futuro de la civilización humana.

Los gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso son los principales culpables del cambio climático. En este contexto, “carbono” se refiere en términos amplios a estos gases de efecto invernadero.

Las Naciones Unidas han advertido repetidamente que existe un vínculo directo entre el aumento de las emisiones y desastres climáticos cada vez más frecuentes e intensos. El planeta se está calentando a un ritmo alarmante. La Organización Meteorológica Mundial confirmó que el 2024 es el año más cálido registrado, azotado por un aumento de eventos climáticos extremos. Los valores de precipitación mensual récord fueron un 27 por ciento más altos que en el período de referencia, mientras que los extremos de precipitación diaria fueron un 52 por ciento más comunes en el 2024 que durante el período 1995-2005.

Ningún país puede permanecer inmune a los impactos del calentamiento global. De acuerdo al Centro Nacional del Clima de China, la lectura promedio nacional en 2024 fue de 10.9 grados Celsius, la más alta desde 1951. Mientras tanto, la precipitación promedio en todo el país alcanzó 697.7 mm, un 9 por ciento más que el promedio anual. Estas anomalías climáticas han interrumpido la producción agrícola, puesto en peligro vidas humanas y causado pérdidas materiales. Más allá de estas preocupaciones inmediatas, el compromiso de China con la reducción de carbono también está impulsado por consideraciones internacionales y nacionales más profundas.

En el ámbito internacional, el compromiso de reducción de carbono de China refleja tanto su responsabilidad como gran país unido a la urgente necesidad de construir una comunidad de futuro compartido para toda la humanidad. La experiencia y las prácticas de China en la reducción de carbono pueden ayudar a otros países a desarrollar mejor sus capacidades para abordar el cambio climático, contribuyendo a la transición global con futuro sostenible.

Como participante, contribuyente y líder en el progreso ecológico global, China está profundamente involucrada en la gobernanza ambiental mundial y continúa aumentando su influencia y voz en el sistema de gobernanza ambiental. El gigante asiático ha construido la cadena industrial de nueva energía más grande y completa del mundo. Solo en 2023, su exportación de productos eólicos y fotovoltaicos ayudó a reducir las emisiones de carbono en aproximadamente 810 millones de toneladas en los países receptores.

En el ámbito nacional, la reducción de carbono contribuye a la transformación verde, de bajo carbono y al desarrollo sostenible. Su avance ayuda a mejorar el entorno ecológico de China y promueve la coexistencia armónica entre ser humano y naturaleza. En este sentido, China ha realizado ajustes significativos en su mezcla energética, con un crecimiento robusto en energía hidroeléctrica, nuclear, eólica y solar. Estos cambios han reducido las emisiones tanto de gases de efecto invernadero como de contaminantes, incluyendo PM2.5.

Entre 2015 y 2023, la concentración promedio de PM2.5 en las ciudades chinas a nivel de prefectura y por encima cayó más del 30 por ciento. Desde 2013 hasta 2022, mientras el PIB en la región de Beijing-Tianjin-Hebei en China creció un 60 por ciento, las concentraciones de PM2.5 disminuyeron en más de un 60 por ciento.

La reducción de carbono también ayuda a abordar las restricciones de recursos y medioambientales, lo que permite el desarrollo sostenible. China ahora lidera el mundo en capacidades instaladas para energía eólica, fotovoltaica, hidráulica y de biomasa. En la última década, la proporción del carbón en el consumo energético de China ha caído en un 12.6 por ciento. Entre 2013 y 2023, China ha apoyado un crecimiento económico anual promedio del 6.1 por ciento con un aumento del 3.3 por ciento en el consumo de energía. En 2023, la energía renovable representó aproximadamente un tercio del consumo total de electricidad de China.

En línea con la tendencia del desarrollo tecnológico, la reducción de carbono ayuda a impulsar la transformación y actualización de la estructura económica.

China ha eliminado más de 150 millones de toneladas de capacidad de producción de acero obsoleto y ha completado actualizaciones de ultra-bajas emisiones para 134 millones de toneladas de capacidad de acero. Actualmente, el país cuenta con la cadena industrial de energía limpia más grande, más completa y más competitiva del mundo, que representa más del 80 por ciento de la producción mundial en polisilicio, obleas, celdas solares y módulos, así como el 60 por ciento de la capacidad de fabricación de turbinas eólicas del mundo. En su esencia, la cuestión de por qué la nación continúa reduciendo las emisiones de carbono es inseparable de una perspectiva más amplia sobre cómo China define el desarrollo.

Incluso cuando algunos países titubean en sus compromisos climáticos, China se mantiene firme. El camino de desarrollo que persigue responde verdaderamente a las crecientes aspiraciones de las personas por una vida mejor y se basa en la nueva filosofía porque el desarrollo verde es la característica definitoria del desarrollo de alta calidad chino. Para el éxito, la reducción de carbono es esencial.

