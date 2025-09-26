Presidente palestino denuncia en la ONU el genocidio israelí en Gaza

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbás, pronunció este jueves un discurso virtual ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, EE.UU., en el que calificó de genocidio las acciones de Israel en Gaza, y llamó a un alto al fuego permanente en el enclave.

En su discurso, Abbás, de 89 años, sostuvo que la guerra ha dejado unos 220.000 palestinos muertos o heridos, en su mayoría mujeres, niños y ancianos. “Nuestras heridas son profundas y nuestra calamidad es grande. [...] No abandonaremos nuestra tierra. No se podrá lograr la paz si no se hace justicia y no se puede hacer justicia si Palestina no es libre”, declaró.

Las autoridades estadounidenses le negaron la visa al presidente palestino, razón por la cual debió intervenir de manera virtual, detalló.

Abbás condenó “lo que Hamás llevó a cabo el 7 de octubre”, y manifestó que esos hechos “no representan al pueblo palestino ni su justa lucha por la libertad e independencia”. Además, afirmó que la Autoridad Palestina está lista para asumir “plena responsabilidad de gobierno y seguridad” en Gaza, sin que Hamas tenga un rol futuro.

En su intervención, denunció la expansión de asentamientos israelíes en Cisjordania y repudió la violencia de colonos contra civiles palestinos “bajo la protección del ejército de ocupación”. También recordó que más de 1.000 resoluciones de la ONU sobre Palestina no han sido implementadas y acusó a Israel de incumplir los Acuerdos de Oslo.

Solidaridad no es antisemitismo

El mandatario palestino agradeció a los varios países occidentales que en los últimos días reconocieron al Estado de Palestina y a quienes se han manifestado en apoyo en distintas partes del mundo. En ese sentido, advirtió: “Rechazamos confundir la solidaridad con la causa palestina con la cuestión del antisemitismo, algo que rechazamos basándonos en nuestros valores y principios”.

Abbás enumeró nueve puntos que, dijo, son imprescindibles para la resolución del conflicto: un alto al fuego permanente en Gaza; el ingreso de ayuda humanitaria; la liberación de rehenes y prisioneros; la retirada de las fuerzas israelíes; el traspaso de armas de las facciones a la Autoridad Palestina; el derecho de los gazatíes a permanecer en su tierra; la liberación de ingresos fiscales retenidos por Israel; el impulso a reformas internas con elecciones en un año, tras el fin del conflicto, y la cooperación con EE.UU., Arabia Saudita, Francia y otros socios para aplicar el plan de paz discutido esta semana.

Concluyó reclamando un Estado palestino independiente en las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como capital.

