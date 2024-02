Se funda la Sociedad Popular Pinera

Aunque existen poca información disponible, consta que el 2 de febrero de 1901quedó fundada la Sociedad Popular Pinera, que fue ubicada en una casona colonial que se encontraba en la esquina de la calle de Vives y Sierra de Casas, actual Calle 37 y 24, en Nueva Gerona, el mismo sitio donde hoy se encuentra la Casa de la Cultura.

Durante muchos años fue la principal institución cultural de los pineros. El cargo de presidente recayó por primera vez, en el maestro y veterano de la Guerra de Independencia Enrique Mateo, y para beneplácito pinero, los representantes de la Sociedad siempre asumieron posiciones patrióticas, estuvieron contra la anexión de la Isla de Pinos a los Estados Unidos, además promovieron la ratificación del Tratado Hay-Quesada y se opusieron a la dictadura de Batista.

El desarrollo de la cultura y la recreación en esa época se limitaba a las actividades organizadas por los clubes y asociaciones existentes, pero la. Sociedad Popular Pinera, fundada a principios de siglo mantenía su actividad a la que asistían los blancos en el local donde tenía su sede.

Hay un hecho significativo que trasciende y es que entre las acciones más importantes desarrolladas por el Movimiento 26 de Julio en la Isla, estuvo el hecho ocurrido en marzo de 1958, en el que tuvo mucho que ver la Sociedad Popular Pinera, ya que el ejecutivo de la Sociedad, por orientación del Movimiento 26 de Julio suspendió las actividades estivas tradicionales del 13 de Marzo, como tributo y reconocimiento a los jóvenes asesinados en el Asalto al Palacio Presidencial el año anterior. Se cumplía el primer aniversario.

Durante los años posteriores y con el triunfo de la Revolución, su sede se convierte en Círculo Social para todos los pineros de todos los colores, y no decimos razas porque nuestro martí nos enseñó que no hay odio de razas porque no hay razas.

