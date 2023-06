Sensibilidad y empeño cualidades que acompañan a Niurka Hernández Cruz

La pinera Niurka Hernández Cruz tiene mucha bomba…así se le dice en Cuba a esas personas que le ponen el extra a todo lo que se proponen. Sensibilidad y empeño son cualidades que siempre la acompañan en sus dos trabajos: fundadora, junto a su esposo Jorge Amela, del Restaurante-Bar "El Dominó", y trabajadora social del Policlínico #2 "Leonilda Tamayo Matos". Este último desempeño la ha hecho sentir la satisfacción de servir a personas vulnerables.

Otra vez, la vida la pone frente a la utilidad de la virtud. Hasta la capital cubana viajó para recorrer los 4 centros hospitalarios donde se recuperan los pineros lesionados en el accidente del ómnibus que cubría la ruta Batabanó- Habana el pasado sábado 3 de junio, para entregar la valija que confeccionaron en la Isla emprendedores y pineros en general.

"No me ha sido difícil hacerlo porque estuvieron siempre conmigo dos choferes del Puerto de Batabanó, que me acompañaron a cada hospital y sala donde están los pineros. Tuve en ocasiones que contenerme porque muchos de los familiares, alegres y llorosos a la vez, me abrazaban, pero les di el aliento de cada uno de los emprendimientos y personas que donaron cada artículo para conformar esta entrega numerosa. Agradezco al gobierno de la Isla que hizo los trámites para que el transporte me trasladara hasta La Habana y recorriera cada centro conmigo.

"Entre las experiencias que me llevo cuando regrese a la Isla es haberle escuchado a Odalis González Peña, directora del Hospital Miguel Enríquez, que "los pineros son hombres y mujeres peculiarmente fuertes, generosos y carismáticos, y si le dices 'isleños' enseguida te rectifican con júbilo y orgullo el gentilicio: ¡Yo soy Pinero!".

Texto y Foto: Katia Álvarez