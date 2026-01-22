Teatro “La Gruta” estrena “Petición de manos” por el Día del Teatro Cubano

Sí que es sublime "pedir la mano", acto no muy acorde a estos tiempos pero que antaño guardó un simbolismo cívico de respeto y compromiso cuando de amoríos se trataba.

De sublime a lo netamente incomprensible pasó el hecho en la puesta en escena "Petición de Manos" del grupo teatral La Gruta reestrenada, la víspera, en el Cine Teatro Caribe, como parte de la Jornada Villanueva en saludo al Día del Teatro Cubano.

La obra teatral es una versión de Maikel Chávez sobre el texto original de Antón Chejov, "Petición de mano". En la versión de La Gruta, el joven campesino cubano Pepe Antonio Villaverde decide casarse y se presenta en la casa de la joven Estrellita Campoamor con intención de pedir su mano, pero se enreda en situaciones que desatan discusiones insólitas, eso sí, de un humor criollo que contagió al espectador en risas y carcajadas de inicio a fin.

No se trata sólo de reír en la función de La Gruta, significar en ella que en los intérpretes descansa todo el peso de la puesta en escena; deciden los tres personajes si es aceptada o no por el espectador. Para ello muy bien entrenados aparecieron en el plató escenográfico creyendo en lo que hacen, y a la vez defendiendo sus roles desde una postura muy convincente para lograr construir al campesino cubano muy enfático en la gestualidad, los entuertos, enredos y la palabrería con diálogos propios que abrazan la tradición del teatro vernáculo a través del humor.

Las palmas para los actores que vistieron las pieles de Domingo Campo Amor (Cados Pantoja), Estrellita Campo Amor (Sofía de Abril Taboada) y Pepe Antonio Villaverde (David Pantoja), estos últimos poderosas joyas jóvenes que van siendo esculpidas sobre las tablas para hacer brillar, desde ya, al Teatro pinero.

Texto e imágenes Katia Álvarez Rosell