En cifra superior a las 20 personas entre ellos tres ancianos, dos niños, dos lactantes y una embarazada, fueron evacuadas en la escuela pedagógica Marta Machado Cuní de la Isla de la Juventud, en la que 12 trabajadores de la institución, apoyados por un médico y enfermera, conformaron un equipo de primera línea para la atención a esas personas necesitadas de cuidados y mucho amor.

Aunque de una forma u otra los allí resguardado manifestaron conformidad y agradecimiento por el trato recibido y las condiciones creadas, entre los ancianos se encontraba la nonagenaria Fe Esperanza Morales, residente en la demarcación de Pueblo Nuevo, y por vivir sola en su morada, unida a las patologías que la aquejan y la edad, fue atendida en ese centro, al que acudió hasta “con su comida lista para alimentarse y compartir”, pero como bien refirió, “no le hizo falta, y está guardada en el frío”.

La lógica sería que para ella fuera un gran conflicto compartir estancia con tantas personas cuando acostumbra a desenvolverse sola para todas las ocupaciones hogareñas y otras que necesitan de su acción social. Pero al ser entrevistada por la periodista Dianelys Labrador, esa Fe crecida que hace gala a su nombre para dimensionar la vida le expresó:

“Es primera vez que me encuentro en un centro de evacuación; sinceramente, me siento muy bien, porque el recibimiento no ha sido de una persona que te está auxiliando por ayudarte, sino como si fueran familia. Eso es lo que yo he sentido aquí, como si estuviera entre mi familia y me han acogido con amor, con cariño”.

Visiblemente emocionada, y con los ojos colmados en lágrimas inquiere: “Yo llegué muy mal, muy alterada; el médico enseguida vino, me atendió…” Inmediatamente, más fortalecida precisó: “Yo no he sentido esto como una situación difícil, al contrario, como una experiencia de mi Revolución, lo que ocurre en Cuba, lo que pasa en nuestro país cuando tenemos una situación: ‘¡Todos somos familia!’ Y eso es lo que yo he sentido aquí.”

Es el orgullo que siente esta mujer que ha sido siempre muy activa en las tareas revolucionarias y en su actividad laboral y social, se siente extremadamente honrada de ser cubana y con su Revolución.

Texto e imágenes: Redacción Web y Dianelys Labrador