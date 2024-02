Un día como hoy se adquirió “El Pinero”

Este día 26 de febrero de 1926 fue adquirido por la Compañía de Vapores de Isla de Pinos, una motonave, valorada entonces en 64 000 pesos, con el nombre de "Vapor Nuevo", nombre que fue sustituido inmediatamente por el de “Pinero”.

Esta motonave había sido construida en 1901 en los astilleros de Filadelfia en los Estados Unidos. Inicialmente se decidió que fuera una nave de guerra con casco de acero, pero varios años después sufre un incendio y sus dueños decidieron convertirlo en barco de pasajeros y carga.

El Pinero salta a la historia al ser el medio de transporte que trasladó a los Moncadistas la madrugada del 16 de mayo de 1955 desde el Puerto de Nueva Gerona hasta el de Batabanó, luego de cumplir prisión en el reclusorio nacional para hombres de Isla de Pinos, por haber planeado y realizado el asalto a los cuarteles Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo.

Sus dimensiones son: 51 mts. de eslora, 9 mts, de manga con un puntal de 2.25 mts,. lo que en su totalidad reportaba 497 tonelas de peso y su valor inicial, en aquel entonces era de 150 000 pesos, aunque fue vendido en menos de la mitad, y llegó a tener 25 camarotes con literas dobles.

La Compañía de vapores Isla de Pinos (The Isle of Pines Steamship. Co) aprueba la compra y lo traslada a la Isla para utilizarlo en la ruta que cubría Nueva Gerona-Batabanó. Y fue precisamente en noviembre del ’26 que llega la embarcación al territorio pinero, lo cual constituyó la primera embarcación utilizada en la Isla con motor de petróleo.

En el Libro de Buques del Registro Mercantil de Isla de Pinos, en la hoja 12, folio 94, como primera inscripción aparece como la primera inscripción de 1927 y ya aparece asentada con el nombre de “Pinero”.

Según se apunta en Eured, el arribo de El Pinero a Isla de Pinos, coincide con el momento en que la construcción del Presidio Modelo se encontraba a un año de punto más importante, con más de 250 reclusos laborando todas las horas del día, así como decenas de trabajadores y técnicos civiles. La entrada de materiales de la construcción y hombres, era constante, y la nave participó en el traslado de los mismos. También tuvo la tarea de trasladar hacia el penal y de éste a Batabanó a muchos de los presos políticos que el dictador Gerardo Machado les asignaba como cárcel.

El Pinero se convirtió en la principal vía de comunicación entre la Isla de Pinos y el resto del país a través del puerto de Batabanó. La llegada o salida del Pinero del muelle de Nueva Gerona constituyó un momento de recreación, encuentro entre amigos y familiares, todo un acontecimiento cultural.

Con la llegada de los Moncadistas al Presidio Modelo sus familiares y amigos comenzaron a utilizarlo como el transporte ideal para trasladarse hasta Nueva Gerona. La presencia obligada de esta embarcación, no sólo en la historia pinera.

Pero su importancia en la historia local y nacional se dimensiona cuando el 15 de mayo de 1955, a las 9.00 de la noche (una hora después de la acostumbrada) zarpó rumbo a la Habana, llevando sobre sí los Jóvenes del Centenario una vez alcanzado el triunfo de la amnistía política. Se ha dicho que durante la travesía ocurrieron importantes acontecimientos como fueron el reencuentro de Fidel con sus compañeros de lucha, después de 15 meses aislado y la distribución de las actividades que a cada uno le correspondía para continuar la lucha; también fue en esta travesía donde se aprueba, por parte de estos revolucionarios, el nombre de “26 de Julio” al nuevo movimiento que continuaría la lucha por la independencia total.

Después del triunfo revolucionario El Pinero fue también el medio ideal para transportar los contingentes de jóvenes que venían a trabajar en los campos y realizar las construcciones que demandaba el nuevo plan de desarrollo aprobado para la Isla en la primera visita de Fidel aquí los días 6 y 7 de junio de 1959. El Pinero puso proa al futuro.

El Pinero, por su importancia histórica, su réplica fue convertida en el más alto galardón y estímulo que otorga la Asamblea Municipal del Poder Popular a una personalidad o instituciones por su valiosa trayectoria en favor del Municipio o del país.

Génesis del buque El Pinero

