Un homenaje al #RockEnVeranoConAmor

En esta fecha, en plena celebración del Verano 2023 en Cuba, los rockeros podrán celebrar su día este 13 de julio como lo vienen haciendo desde 1986, lo cual tendrá espacios en plazas, parques, emisoras de radio, programas televisivos y hasta en fiestas en casa de los más jóvenes de las familias; una generación que como las de antaño, también ponderan ese ritmo que también ocupa sus preferencias.

En esta fecha se instituyó la celebración, como una manera de recordar el multitudinario Megaconcierto “Live Aid”, celebrado en 1985 de manera simultánea en el estadio Wembley en Londres y en el estadio JFK de Filadelfia, el cual ha sido considerado hasta el momento como la mejor actuación del rock en el mundo con la participación de las más famosas bandas y artistas del género con un fin totalmente humanitario y de alta sensibilidad. La propuesta de la celebración fue realizada por el conocido cantante y baterista inglés Phil Collins durante la realización del gran concierto transmitido en vivo en 72 países.

Su origen se debe a quea mediados de los 80, las comunidades ubicadas en el cuerno africano vivían una muy grave situación de hambruna y falta de agua, en la que Etiopía y Somalia eran los países más perjudicados, y solo en Etiopía habían perdido la vida cerca de un millón de personas entre los años 1984 y 1985. Ante esta situación, el actor y músico Bob Geldof visitó esas regiones y comprobó las condiciones de precariedad existentes, por lo cual se motivó a trabajar fuerte para crear un plan de ayuda a esta región del mundo, y para ello fundó la organización "Band Aid Trust", que comenzó a darle forma hasta que la idea germinó en el ya conocido “Live Aid” (traducido en español como “Ayuda en Vivo”).

Megaconcierto celebrado el 13 de julio de 1985

Dijeron ¡SÍ! a la convocatoria, de forma totalmente gratuita, los más emblemáticos grupos del mundo como Queen, Bob Dylan, Elton John, George Michael, Madonna, Bryan Adams, Paul McCartney, The Who, U2, Phil Collins, Sting, Led Zeppelin, Eric Clapton, Duran Duran, Judas Priest, Black Sabbath, David Bowie, Tina Turner, Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood, The Beach Boys, entre otros, lo cual por su prominencia y exitosos resultados, cambió la ruta en la historia del rock con el Festival más grande que había se conocido realizado durante 16 horas consecutivas. Gracias a los artistas que tocaron y a los espectadores se consiguió recaudar 100 millones de dólares, que fueron destinados al fondo de ayuda a las víctimas de la hambruna de África.

Desde su primera edición en 1986, el mundo celebra la fecha y se programan grandes conciertos del género en diferentes capitales, principalmente en Estados Unidos, Europa y muchos países de Latinoamérica, que a partir de los años 60 con la extensión de la radio y la televisión, los jóvenes de esta latitud también hicieron suyo el Rock como uno de los géneros preferidos por su sentido irreverente y duro, representativo de las características de su edad, la nuestra, en plena etapa de secundaria básica, en la que también florecieron Los Beatles.

Grupos cubanos Zeus y Tendencia

En Cuba también se ha reconocido la celebración y se han celebrado grandes festivales de Rock, con una gran jornada unió en un mismo espacio a jóvenes cultores con los más experimentados en el que se disfrutó de agrupaciones destacadas como “Tendencia”, “Extraño Corazón”, “Zeus”, “Luces verdes”, “Gens”, entre otros, que van marcando la vanguardia.

Este año el homenaje al Rock en este caluroso Verano del 2023, será desde la programación, espacios públicos, conciertos, emisoras radiales y programas televisivos del canal Clave dedicados al género, en los que se transmitirán los más encumbrados grupos de Rock foráneos y cubanos.

¡A disfrutar del Rock en su día, durante este #VeranoConAmor!

Por: Sergio I. Rivero Carrasco