¿A quién podrá engañar el Encargado de Negocios de Estados Unidos? Naturalmente habrá algunos que caigan en el ensueño, como habrá otros que, no proclives al engaño, sí están interesados en reírle la gracia para ver qué le tumban.

Lo cierto es que con su actitud de Oso Yogui, dando zancadas por el territorio nacional bajo el sol abrasivo y la humedad tropical, pretende presentarse como un profeta bonachón, capaz de seducir al cubano ingenuo, como si hubiera tantos en este país. Un profeta sin mensaje, pero tenaz en la búsqueda de inocentes.

¿Puede alguien ignorar que se trata del representante oficial del gobierno que se ha comprometido, con más claridad que ninguno anterior, a llevar el nivel de presión económica contra los cubanos hasta condiciones extremas?

¿Puede alguien desconocer que es el mismo gobierno que se propone privar a Cuba de suministros de combustible, de acceso a finanzas internacionales, a tecnología y a mercados para nuestras mercancías y servicios, incluyendo el turismo? ¿Es tan difícil comprender que la misión del individuo en Cuba, con independencia de lo que piense personalmente, es provocar al pueblo, incitar a la desobediencia, generar confusión, alimentar la angustia y la desesperanza, identificar traidores, y ayudar al objetivo de causar el mayor daño posible a la economía y la sociedad cubanas?

Seguramente no explica eso en sus paseos. No le es posible. No se sincera con los transeúntes a los que importuna con sus saludos.

Parece que ya le han dado más de una respuesta no esperada y no de su agrado, lo que era previsible y es lógico esperar. El cubano es un pueblo educado y cortés, pero también informado e instruido. Conoce lo que el caballero andante representa y es capaz de detectar lo que se propone con su maquillaje de benefactor.

Según dicen los que saben del tema, se trata de una tarea denigrante para un diplomático, pero es la que le ha asignado un gobierno reconocido por su actitud vengativa contra los que no cumplen con la encomienda. Es, además, la que le han asignado recientemente personas de conduta, y trayectoria violenta y terrorista, que han llegado al extremo de designarlo representante en Cuba de la mafia anticubana. No se juega con ese tipo de gente. Veremos cómo campea ante tan incómodo desafío.

