Unidad, prensa y Revolución

Cuba conmemora hoy el 60 aniversario de un hito fundacional en su historia política y comunicacional: la constitución del primer Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y el nacimiento de su órgano oficial de prensa, el periódico Granma.

El 3 de octubre de 1965, en una sesión histórica transmitida por televisión, el Comandante en Jefe Fidel Castro anunció la creación del PCC, resultado de la fusión de las organizaciones revolucionarias que habían protagonizado la lucha contra la dictadura batistiana. En ese mismo acto se dio a conocer la integración del primer Comité Central, marcando el inicio de una nueva etapa de institucionalización socialista.

Como parte de esa transformación, se fundió el personal de los periódicos Revolución y Hoy, dando lugar al nacimiento de Granma, diario que desde entonces ha acompañado cada jornada del proceso revolucionario cubano, como vocero de sus principios, desafíos y conquistas.

Uno de los momentos más conmovedores de aquella jornada fue la lectura pública, por parte de Fidel, de la carta de despedida del comandante Ernesto Che Guevara. En ella, el Che se despedía del pueblo cubano y de sus compañeros de lucha, reafirmando su compromiso internacionalista y su fe en la Revolución. “Llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes: luchar contra el imperialismo dondequiera que esté”, escribió el Che, dejando una huella ética que aún inspira a generaciones.

Hoy, seis décadas después, Granma continúa siendo testigo y protagonista de la historia, adaptándose a los nuevos formatos digitales sin renunciar a su misión fundacional. El PCC, por su parte, celebra este aniversario reafirmando su papel como fuerza dirigente de la sociedad cubana, en medio de los retos contemporáneos.

Este aniversario no solo recuerda el origen de nuestras instituciones, sino también el arraigo de una ética revolucionaria, una prensa al servicio del pueblo y una historia que nos une desde cada rincón de la Isla.

Texto: Ana Verdecia

Imagen: RCG