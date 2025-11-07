Valora Díaz-Canel la respuesta del pueblo de la región oriental tras Melissa.

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, inició la emisión de la Mesa Redonda con una valoración general de los daños ocasionados por el huracán Melissa en la zona oriental del país, una semana después de la emisión anterior.

Durante su intervención, el mandatario destacó la grandeza del pueblo cubano, ejemplificada en la actitud del presidente de zona y del presidente del Consejo Popular de Los Reinados, quienes “se lanzaron al agua” para reunirse con el grupo del Consejo de Defensa Nacional. “No venían con quejas. No venían ni siquiera con preocupaciones; venían con soluciones”, subrayó el presidente, y resaltó que sus propuestas, basadas en la experiencia y la sabiduría popular, ya han comenzado a recibir respuesta y se trabajan en el orden que ellos plantearon.

Tres ideas fundamentales sobre el impacto del huracán

El jefe de Estado resumió las impresiones iniciales en tres ideas fundamentales. En primer lugar, detalló la trayectoria doble de Melissa por el oriente, cuyos vientos y lluvias iniciales arrasaron techos, viviendas y las escasas pertenencias de miles de familias, además de afectar sembrados listos para la cosecha y cultivos esenciales para el autoabastecimiento municipal. Pese a la magnitud de la destrucción y a situaciones dramáticas, enfatizó en un logro destacado: “Hasta este momento no hemos tenido que lamentar la pérdida de ninguna persona”.

Reconoció el masivo trabajo de evacuación, aunque señaló que también hubo resistencias y aspectos de la coordinación que no funcionaron de la mejor manera, temas que requieren un análisis posterior.

La etapa posterior de lluvias incrementó la devastación; la capacidad de sobrevivir a este “monstruo” fue una prueba superada gracias a la organización, la unidad y la voluntad popular.

Explicó, además, que las afectaciones son de dos tipos fundamentales: las destrucciones producto del viento y las causadas por las inundaciones, estas últimas de una magnitud inédita para muchos habitantes de los pueblos afectados.

Díaz-Canel confirmó que los Consejos de Defensa a todos los niveles, con la participación protagónica del pueblo, actuaron de manera general con “responsabilidad, agilidad, disciplina y –yo diría– también con heroísmo y con solidaridad”. Puntualizó que, si bien hubo excepciones, la nota predominante fue la resiliencia de los cubanos y las cubanas. “Yo creo que, si fuéramos a dar una nota, una calificación, sería excelente”, afirmó.

(Tomado de Cubadebate)