Viengsay Valdés, directora del Ballet Nacional de Cuba, recibe el Premio Nacional de Danza 2025

La primera bailarina y directora del Ballet Nacional de Cuba (BNC), Viengsay Valdés, fue distinguida con el Premio Nacional de Danza 2025, en reconocimiento a una trayectoria artística que supera las tres décadas de entrega y virtuosismo.

El prestigioso galardón le fue conferido por el Ministerio de Cultura de Cuba, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y el Consejo Nacional de las Artes Escénicas, como un homenaje a su consagrada defensa de la tradición y el futuro de una de las agrupaciones dancísticas más universales de la isla.

Durante la ceremonia de elogio, el poeta, etnólogo y Presidente de Honor de la UNEAC, Miguel Barnet, dedicó sentidas palabras a la artista.

“Ella es Viengsay Valdés, cifra de lo más alto de la danza en América Latina, metáfora de lo imposible hecha realidad”, afirmó Barnet, quien añadió: “Han doblado las campanas por ti y esta vez acompañadas del Premio Nacional de Danza en un eco que vibrará eterno en tu memoria. Felicidades, amiga”.

El premio se erige así no solo como un reconocimiento a una carrera excepcional, sino también como un tributo a su liderazgo en la preservación y proyección del legado del ballet cubano.

