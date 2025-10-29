Aviso de ciclón tropical No. 24: Melissa transita sobre la ciudad de Contramaestre

La región central del huracán Melissa en las últimas horas se ha movido sobre la provincia de Santiago de Cuba. El ojo del huracán se localizó sobre la ciudad de Contramaestre, donde se reportó una calma durante aproximadamente 35 minutos (entre las 4:40 am y las 5:15 am).

La interacción de este sistema con tierra lo ha continuado debilitando, pues sus vientos máximos sostenidos han disminuido hasta 185 kilómetros por hora, con rachas superiores y su presión central es de 960 hectoPascal. Sin embargo, continúa siendo un huracán de gran intensidad, categoría tres en la escala Saffir-Simpson.

A la seis de la mañana, la región central del huracán Melissa se localizó por los radares cubanos en los 20.4 grados de latitud Norte y los 76.1 grados de longitud Oeste, posición que lo sitúa a unos 20 kilómetros al sur de San Germán, a 45 kilómetros al suroeste de Guaro y a 75 kilómetros al sur-suroeste de Banes, todas estas localidades pertenecientes a la provincia de Holguín. Melissa continúa moviéndose al nordeste, con una velocidad de traslación de 19 kilómetros por hora. En las próximas 12 a 24 horas se espera que el huracán Melissa siga debilitándose ligeramente en su interacción con tierra, mientras continúa moviéndose con un rumbo próximo al nordeste y similar velocidad de traslación. La región central de Melissa transitará sobre Holguín, saliendo al mar en la mañana por las inmediaciones del municipio Banes.

Tomado de Cubadebate