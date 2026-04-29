Avanza reparación de tanque en base de supertanqueros de Matanzas

A buen ritmo avanzan las acciones de soldadura y pintura en uno de los tanques de la base de supertanqueros de Matanzas, cuyas labores de terminación están previstas para el mes de mayo, lo que permitirá incrementar las capacidades de almacenamiento de crudo destinado a la generación de electricidad en el país, informó la Unión Cuba-Petróleo (Cupet) a través de sus redes sociales.

La recuperación de este depósito forma parte del ambicioso plan de reconstrucción de los cuatro nuevos tanques en la zona industrial de Matanzas, junto a otros catorce objetos de obra que incluyen viales, cercados perimetrales e interconexiones, todo con niveles de seguridad fortalecidos.

La construcción de estas enormes estructuras, con capacidad para centenares de miles de metros cúbicos de almacenamiento, es posible gracias a la colaboración entre Cuba y China.

El proyecto busca recuperar la capacidad de almacenaje de crudo que se perdió a raíz del devastador incendio ocurrido en agosto de 2022 en la base de supertanqueros —el peor desastre industrial en la historia de Cuba— que destruyó cuatro depósitos y dejó un saldo trágico de víctimas mortales.

El crudo almacenado en esta instalación se utiliza, fundamentalmente, en las termoeléctricas de la nación. En consecuencia, su recuperación es clave para la soberanía energética de nuestro país.

Una de las principales novedades del proyecto es la inclusión de modernas medidas de seguridad. Reportes publicados destacan que los nuevos tanques se han edificado manteniendo una mayor distancia entre ellos y estarán equipados con sistemas avanzados de pararrayos y otras tecnologías para prevenir y contener posibles incidentes. A solicitud de las autoridades cubanas, todas estas acciones cuentan con la colaboración de especialistas chinos, lo que ha permitido avanzar en el montaje y culminación de las estructuras.

Las labores de reconstrucción y pintura en estas estructuras son especialmente relevantes en el contexto de recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero que impone el gobierno de Estados Unidos. Recientemente, el ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy, calificó de "brutal" el impacto del bloqueo energético sobre la vida nacional y el funcionamiento del sistema eléctrico.

(Con información de Girón)

Tomado de Cubadebate