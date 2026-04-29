Este 30 de abril vence la Campaña del Impuesto sobre Ingresos Personales

La Oficina Nacional de Administración Tributaria (Onat) recordó a los contribuyentes a través de redes sociales que el próximo jueves 30 de abril vence el plazo para la presentación de la declaración jurada correspondiente a la Campaña del Impuesto sobre Ingresos Personales correspondiente al período fiscal 2025.

La fuente sugirió acudir a la oficina de la Onat más cercana a su domicilio fiscal para llevar adelante este trámite obligatorio.

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Tomado de Cubadebate