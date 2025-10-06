Concluye en el Labra Subserie Toros Piratas

Este domingo concluyó en el estadio Cristóbal Labra la serie particular entre los Toros de Camagüey y los Piratas de la Isla, correspondiente a la edición 64 de la Serie Nacional de Béisbol Cubano.

En una demostración de garra y consistencia, los Toros lograron imponerse en tres de los cinco enfrentamientos disputados como visitantes en tierras pineras, llevándose así el duelo particular.

Bajo la dirección de Viyohandri Odelín, el conjunto camagüeyano mostró solidez tanto en defensa como en ofensiva, destacándose por su capacidad de reacción en momentos clave de los partidos. Esta victoria les permite mantener el impulso competitivo en una temporada que se ha mostrado reñida y exigente.

Tras cerrar su compromiso en la Isla de la Juventud, los Piratas se preparan para una nueva travesía: enfrentar a los Huracanes de Mayabeque en el estadio Nelson Fernández. El primer choque de esta nueva serie está programado para el martes, a las dos de la tarde, donde los bisoños Piratas buscarán escalar posiciones en la tabla.

La afición espera con entusiasmo este nuevo desafío y confía en que los pineros logren encontrar el ritmo que les permita mayor estabilidad en la nave.

Texto: Frank Pupo La Rosa

Foto: Bitácora del Pirata