Una justa expresión que resume el llamado realizado por Rafael Ernesto Licea Mojena, primer secretario del Partido en la Isla de la Juventud, al intervenir en el programa Entre Nosotros de Islavisión la tarde de este martes, en la que además hizo precisiones ante una expresión de las redes: En la Isla ¡Apagones no! Afectación al servicio de forma programada.

Se detiene a explicar las circunstancias que dieron al traste con la máquina número cinco de las MAN, para que el domingo hubiera que sacarla del servicio y decidir el inicio de la reparación capital a que estaba abocada por la falta de mantenimiento, que ha provocado su deterioro progresivo también acelerado por las altas temperaturas de estos días.

Precisa que se trabaja intensamente con el concepto de preparar las condiciones para que no existan afectaciones en los meses de verano y el pueblo pinero pueda disfrutar con satisfacción la etapa estival.

Detalla que no fue posible realizar ese mantenimiento en los primeros meses del año, cuando las temperaturas eran más favorables y la demanda más baja, porque no había el financiamiento en el país para adquirir las piezas y partes necesarias para hacerlo. Es ahora por un crédito recibido que la Unión Eléctrica pudo disponer de ese parque de y se va a acometer.

Al tomar la palabra, el Ingeniero Jeordanis Suárez, Director General de la Empresa Eléctrica, explica cómo emprendieron varias acciones para elevar un poco la disponibilidad de las máquinas, para cuando saliera la No. 5 a reparación capital se pudiera compensar un poco la generación y pudiera dar respuesta de una mejor manera a la demanda. También se refiere la afectación producida a una máquina Hyundai y una MTU que aportan unos 1.4 mw al sistema local. Para ellas se gestionan los componentes necesarios en el país para poder realizar su reparación.

Expresa que hoy la generación está sobre los 20.6 mw, y por estos días de lluvia la demanda se ha comportado sobre los 19 mw, por lo que en el día de ayer no hubo que realizar la afectación al servicio programada. En tal sentido, con las cifras tan pegada llama a la población y a las instituciones a intensificar el ahorro como la mayor garantía.

Norge García Mayo, director de Generación de la Empresa Eléctrica, asegura contar con el personal mínimo indispensable para enfrentar la reparación, tanto eléctricos como mecánicos y todo el que pueda apoyar en otras acciones que no son especializadas y solo hay que tener brazos y voluntad, y eso les sobra a los eléctricos, a lo que se une el gran compromiso con el pueblo, demostrado en múltiples oportunidades.

No obstante, refiere, llegará al territorio una brigada especializada acompañada por equipamiento y piezas también, que se unirá a los pineros como en otras oportunidades en una labor hermanadas que nunca ha fallado. Puntualiza que el trabajo hay que realizarlo en tres direcciones: La caldera, el motor y el generador, para lo cual hay que realizar jornadas intensivas de los trabajadores en una sala de máquinas que casi supera los 70 grados Celsius, y eso marcará el tiempo que haya que destinar a su reparación, que se estima ocupará unos 24 días y si se pudiera aminorar sería mucho mejor, aunque el descanso es imprescindible para proteger la salud.

Con la máquina No.5 y poniendo de alta la Hyundai y la MTU, se llegará a unos 26 mw de generación, que ya cubriría la demanda promedio de la Isla. Las máquinas tienen disponibilidad, pero no tienen confiabilidad, esa, la que tenemos que darle nosotros, puntualizó.

El intendente Adiel Morera Macías se proyecta por el apoyo a los trabajadores eléctricos para que puedan entregarse su trabajo sin preocupaciones, tanto en la alimentación como la de su familia. Se ha convocado a diferentes factores de la economía para que ello funcione.

Explica que también, con el sistema de puerto-Transporte-Economía Interna, se asegura el traslado de las piezas por carretera y mar hacia la Isla, así como a las brigadas que llegarán, Son mecanismos ya probados en otras oportunidades.

Aprovecha para puntualizar que por diversas vías incluyendo las redes sociales se ha puesto en duda la existencia de combustible para la generación y hace una precisión diáfana de que sí existe el combustible necesario para la generación, por un esfuerzo importante de la dirección del país que siempre ha priorizado al territorio.

Llama al ahorro como la mejor manera que los pineros pueden contribuir a disminuir las afectaciones y apoyar la labor encomiable que realizan los trabajadores eléctricos por devolver la vitalidad al sistema, y señal que a partir de mañana la radio, la televisión y las plataformas digitales de los medios de comunicación informarán a la población cuáles son los circuitos que se les afectará el servicio y si se pudiera tener la cobertura de dos días, sería mejor.

Un aparte con el gas licuado:

El intendente Adiel Morera informa que en estos días llegará a la Isla el barco con el gas necesario para el consumo de la población pinera, y en cuanto llegue al territorio se montará un operativo como en otras circunstancias para realizar la distribución de forma intensiva con un apoyo incondicional de los trabajadores de Cupet. Ahora con el existente se ha dado respuesta al sector social y a casos específicos de personas encamadas y vulnerables para ir paliando la situación.

En los momentos finales, el compañero primer secretario precisa cuatro aspectos de mayor prioridad en esta contingencia transitoria del sistema electroenergético territorial:

En primer lugar, pide a los pineros, CONFIANZA, en los trabajadores eléctricos que poseen una alta sensibilidad con los problemas de la población y en todo momento han demostrado su ejemplar disposición y entrega para resolver los problemas.

En segundo lugar, hace un llamado al ahorro de manera integral, sobre todo, de electricidad, que es la mayor reserva y contribución que se le pueda dar al territorio en estos momentos.

El tercero se centró en la importancia de mantener informados a los pineros con la mayor trasparencia e inmediatez, y para lograrlo, se pondrán en práctica los mecanismos existentes.

Por último, precisa que la afectación al servicio, como principio, no excederá las tres horas.

Felicita a los trabajadores eléctricos por la respuesta dada en estas circunstancias y le expresa a los pineros que el verano será exitoso y podrán disfrutar sin afectaciones con la electricidad como una muestra de que se trabaja por lograr una mayor suma de felicidad.

Texto Redacción Web

Foto: Alberto Curbelo