Contundente victoria de Camagüey sobre los Piratas

En la jornada vespertina del jueves, el equipo de Camagüey protagonizó una contundente victoria por super nocaut ante los Piratas de la Isla, al imponerse 16 carreras por cero en solo cinco entradas, durante el choque celebrado en el estadio Cristobal Labra.

Los agramontinos desplegaron una ofensiva demoledora con 13 imparables y juego sin fisuras a la defensa (16-13-0), mientras que los visitantes apenas conectaron tres hits y cometieron un error (0-3-1). El triunfo fue para Yasel Luis Labrada, quien dominó con autoridad desde el montículo, y la derrota recayó en Raúl Guilarte.



Este viernes, es día de descanso y volverán a jugar el sábado desde las 2 pm, y Domingo desde las 11 am, en el propio escenario, estadio Cristóbal Labra.

Texto: Frank Pupo La Rosa

Fotos: Cortesía Bitácora del Pirata