Cuba continúa de favorito en el Mundial de Béisbol 5

Yandro Moracent le ha pegado en la costura a la bola amarilla: de 26-20, para 769; con diez anotadas y siete impulsadas. Foto: WBSC

Cuba, el actual campeón, ratificó su condición de favorito en el Mundial de Béisbol5 al clasificar invicto a la semifinal. Los antillanos, que lideraron su grupo sin problemas, eliminaron a Siria en octavos de final en su camino para revalidar el título conquistado en Türkiye 2022

Junto a Cuba, otras dos selecciones llegaron imbatibles a esta instancia decisiva: el local México (tercer lugar en la edición anterior) y Venezuela. Los mexicanos derrotaron a Corea, mientras que el combinado venezolano hizo lo propio con Ghana.

Los cruces de semifinales pactados para este viernes definirán los finalistas. México se medirá a Kenya, y Venezuela enfrentará a Türkiye.

El torneo concluirá el sábado 27 de septiembre con los partidos por las medallas de oro y bronce. Cuba, que además es campeón en la categoría élite y líder del ranking mundial, busca consolidar su dominio en esta disciplina, que gana popularidad por su dinamismo, bajo costo y la integración de equipos mixtos.

Tomado de Cubadebate