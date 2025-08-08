Donde nace la vida y se teje la esperanza

La mañana despertó con un murmullo distinto en el Hogar Materno "8 de marzo" en Nueva Gerona. No era el habitual trajín de batas blancas ni el eco de pasos apresurados, era el sonido de voces que se entrelazaban con ternura, de miradas que hablaban sin palabras, de mujeres que se reconocían en otras féminas.



Especialistas del Programa de Atención Materno Infantil (PAMI) y representantes de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) llegaron con la intención de conversar, pero lo que ocurrió fue mucho más que eso, un tejido colectivo de saberes, emociones y vivencias. Las futuras madres luciendo sus hermosas figuras y corazones expectantes, compartieron dudas, escucharon consejos y reafirmaron la certeza de que lactar es el primer acto de amor.



Así concluyó la Semana de la Lactancia Materna sin discursos, ni formalidades, sino con un intercambio genuino, donde cada palabra tenía el peso de la experiencia.

La FMC, como organización de masas, está presente en cada historia contada y proyecto social que pone a la mujer en el centro. Su papel en esta jornada fue profundamente humano, organizativo, emocional y educativo. Porque cuando las mujeres se unen, no solo se construyen espacios, se construyen destinos.

Texto y fotos Dianelys Labrador