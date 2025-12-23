El cineasta pinero que conquista el universo

El nombre de Maikel Jorge Pascual se ha convertido en sinónimo de talento, innovación y orgullo pinero. Multipremiado en escenarios internacionales, el director demuestra que desde la Isla de la Juventud también se gestan obras capaces de emocionar, transformar y trascender fronteras.

Con títulos como Metalmorfosis y Huracanolitos, Pascual ha logrado una fusión singular entre arte, ciencia y compromiso social. Sus películas no solo narran historias: construyen puentes entre la memoria histórica, la sostenibilidad y la cultura, llevando la identidad pinera a un lenguaje universal.

Su cine ha brillado en prestigiosos festivales, donde compite con producciones de países tan diversos como Senegal, India e Indonesia. Cada reconocimiento internacional es un paso más para visibilizar que en Nueva Gerona se crean relatos con fuerza global y vocación de permanencia.

Más allá de los premios, la obra de Pascual se erige como fuente de inspiración para nuevas generaciones de realizadores, reafirmando que el cine pinero tiene mucho que decir… y lo está diciendo alto, claro y con orgullo.

Texto e imagen Ana Verdecia