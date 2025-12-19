Grisel nació con una sonrisa para la Gastronomía

Grisel María García Parra: ejemplo de constancia en la gastronomía pinera. Su historia laboral resume dedicación, esfuerzo y superación en la Isla de la Juventud.

Desde sus inicios como dependiente en la antigua Cocinita hasta su actual responsabilidad al frente de la UBB La Ínsula, el Billar y las unidades del SAF El Bosque y Micro, su trayectoria refleja disciplina, liderazgo y compromiso con la población y la calidad de los servicios.

“Grisel siempre ha sido una mujer de entrega total, capaz de transformar cada reto en oportunidad”, recuerda Humberto Correoso, quien la impulsó a formarse como administradora en los años 90. Su ascenso, fruto del trabajo constante, la llevó a dirigir diversas unidades gastronómicas, consolidando un estilo de gestión basado en la atención al detalle y el bienestar colectivo. “Ella no solo organiza, también inspira. Nos motiva a dar lo mejor de nosotros”, comenta una trabajadora de la casa del Pollo.

Grisel María García Parra nació con una sonrisa para la Gastronomía, y se ha convertido en referente de liderazgo femenino en el sector gastronómico pinero. Su ejemplo convoca a las nuevas generaciones, reafirmando la presencia de la mujer y fortaleciendo la identidad y creatividad en la Isla de la Juventud.

Texto e imagen: Ana Verdecia