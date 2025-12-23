Avanza con éxito campaña de vacunación contra el VPH en la Isla de la Juventud

El sistema de Salud Pública en el Isla de la Juventud avanza en la campaña de inmunización contra el Virus del Papiloma Humano (VPH). Hasta la fecha, el 89.3 % de las niñas de 9 años ya han recibido la dosis correspondiente, un paso crucial en la prevención del cáncer de cuello uterino.

A pesar del actual receso escolar por las festividades de fin de año, las autoridades sanitarias informaron que los vacunatorios de las tres áreas de salud de la Isla permanecen abiertos.

El objetivo es facilitar que las 44 niñas que aún están pendientes de vacunación puedan asistir junto a sus padres o tutores para recibir la dosis de Cecolin bivalente. Este fármaco es una herramienta de alta eficacia que protege contra los serotipos 16 y 18, responsables de aproximadamente el 70 % de los casos de cáncer de cuello uterino a nivel global.

La actual campaña nacional tiene previsto concluir el próximo 31 de enero. Inmediatamente después, el programa de salud dará un nuevo paso en la prevención secundaria: Se comenzarán las pruebas de detección del VPH en mujeres con edades comprendidas entre los 30 y 40 años.

Cuidar de la salud sexual y reproductiva es una prioridad para el sistema de Salud Pública... la vacunación temprana es la estrategia más efectiva para reducir la incidencia de neoplasias en el futuro.

Texto y foto Esmeralda Cardoso