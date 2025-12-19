Vinent, símbolo de entrega y humildad

Cariñosamente conocido como Vinent, se caracteriza por su constancia en la higienización y el cariño hacia la comunidad, le han ganado el respeto y reconocimiento del pueblo.

Nacido en en Guantánamo en 1969 y desde 1974 reside en la Isla, donde ha forjado una vida marcada por la constancia y el servicio. Su trayectoria incluye estudios en la ESBEC 45 y EIDE, así como la práctica del boxeo participando en torneos como la Copa Islavisión y el nacional Playa Girón.

Desde hace seis años se desempeña en la Empresa de Servicios Comunales en el área de Desechos sólidos y biológicos, donde lidera una brigada admirada por su entrega y consagración. Incansable, trabaja de lunes a lunes, convencido de que la ciudad debe relucir cada amanecer.

Su ejemplo encarna el sentir de las palabras de Martin Luther King, Jr.: “Todo el mundo puede ser grande, porque todo el mundo puede servir.” Vinent encuentra felicidad en ver las calles limpias, y siente dolor cuando la irresponsabilidad de algunos empaña el esfuerzo colectivo.

Su labor diaria, marcada por humildad y entrega, le ha ganado el respeto y reconocimiento de familias y entidades que valoran su servicio como un verdadero acto de grandeza.

Texto e imagen Ana Verdecia