Los Piratas con nave sin rumbo

Los bisoños Piratas de la Isla de la Juventud continúan sin encontrar el rumbo en la 64 Serie Nacional de Béisbol naufragan en Mayabeque y buscan redención en casa.

En una travesía que se tornó tormentosa, los bisoños Piratas de la Isla de la Juventud fueron barridos en cinco actos por los inspirados Huracanes de Mayabeque, quienes soplaron con fuerza en el estadio Nelson Fernández. La embestida fue tal que dejó a los pineros sin respuestas ni consuelo, a la deriva en una serie que evidenció su falta de rumbo y solidez competitiva.

Barridos sin contemplaciones, los Piratas regresan a su fortín del Cristóbal Labra, donde enfrentarán una exigente cadena de juegos consecutivos. Ahora, con el aliento de sus fieles aficionados como viento en las velas, la escuadra pinera se aferra a la esperanza del ansiado renacer.

¿Será el calor de casa el viento que impulse su resurgimiento? La respuesta se escribirá en las próximas jornadas.

