Neymar: “Messi y yo vivimos un infierno en el PSG”

Messi y Neymar en la celebración del título del PSG en la Ligue 1. Foto: Tomada de Marca.

Neymar, delantero del Al Hilal de Arabia Saudí, concedió una entrevista a Esporte Espectacular, de Globo, en la que señaló a Vinícius y Rodrygo como sus herederos en Brasil, habló de la posible llegada de Carlo Ancelotti al banquillo de la ‘canarinha’, aseguró que volverá a jugar en Santos y calificó como “un infierno” la situación que él y el argentino Leo Messi vivieron en el París Saint-Germain.

El brasileño aseguró que le hizo muy feliz ver a Messi ganar el pasado Mundial con Argentina en una temporada que no fue fácil para su amigo, por la situación que vivió en el PSG.

“Estuve muy feliz por el año que tuvo, pero a la vez muy triste, porque vivió las dos caras de la moneda. Llegó al cielo con la selección de Argentina, lo ganó todo en los últimos años, y con el PSG vivió el infierno. Vivimos un infierno, tanto él como yo”, declaró el atacante.

“Messi se fue [del PSG] de una forma que, futbolísticamente, no se merecía. Por todo lo que es, todo lo que hace, cualquiera que lo conoce lo sabe, es un tipo que entrena, que pelea, si pierde se enfada y fue acusado injustamente, en mi opinión. Me hizo muy feliz que ganara el Mundial. Como dijiste, el fútbol fue justo esta vez. Messi merecía terminar así su carrera.

Cuestionado por si ve a los jugadores del Real Madrid Vinícius y Rodrygo con la capacidad para asumir en Brasil el liderazgo que ahora tiene Neymar, el delantero del Al Hilal no tiene ninguna duda:

“Lo veo. Vini y Rodrygo son dos jugadores con mucha calidad, dos estrellas que seguro que asumirán este protagonismo. En mi opinión, ya lo son, porque ya tienen ese nombre, independientemente de si yo estoy ahí o no. Nunca he sido un tipo egoísta, todo lo contrario, cuantos más protagonistas tengas en tu equipo, mejor será tu equipo. Estoy feliz de que estén llegando a este nivel, de que ya estén en este nivel y estén ayudando a la selección brasileña, que es muy importante. Son dos chicos que me gustan mucho. Vini y Rodrygo son dos amigos, hablo mucho con los dos. Espero poder ayudar”.

En cuanto a la posible llegada de Carlo Ancelotti, actual técnico del Real Madrid, al banquillo de Brasil, Neymar le abrió las puertas de la selección:

“Si es Ancelotti será muy bien recibido, es un técnico de renombre que lo ha ganado todo en su carrera. Si tengo la oportunidad, obviamente voy a disfrutar mucho, voy a absorber todo lo que pueda de Ancelotti. No sé si hoy la selección puede hacer algo diferente a toda su historia, tener un entrenador extranjero o no, pero depende del presidente y estoy seguro de que tomará la decisión correcta”.

No obstante, Neymar reconoció que su favorito para dirigir a Brasil era Fernando Diniz, actual seleccionador interino, cargo que compagino con su puesto como entrenador de Fluminense: “En mi opinión, el hombre ideal para la selección hoy sería [Fernando] Diniz, porque es un gran entrenador y a la selección le iría muy bien con él”.

Sobre su vuelta al Santos, club en el que se formó, Neymar dejó un claro mensaje a sus seguidores: “Obviamente quiero volver a jugar en el Santos. Sé que decir esto ahora me pone mucha presión, pero tengo el deseo. Ya lo escribí cuando me fui: me voy, pero volveré. Quiero volver a jugar con el Santos, no sé cuándo, pero pueden estar seguros de que volveré”.

