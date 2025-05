Ni tantico así

Embajada de Estados Unidos en La Habana. Foto: Archivo.

Mientras en Washington y Miami se traman las más oscuras acciones inescrupulosas para tratar de apretar el cuello de los cubanos con la combinación de medidas coercitivas de máxima presión económica, muros antifamiliares, anti-inmigrantes, políticas de cero remesas y viajes, persecución política y racista, la embajada estadounidense en La Habana, histórico instrumento de subversión, trata de convertirse con sus provocaciones, en el detonante de una crisis bilateral que desencadene en la ruptura de las “relaciones diplomáticas” entre los dos países.

Si la primera temporada Trump irrumpió con los falsos “ataques sónicos” para derribar cualquier avance civilizado en los vínculos bilaterales durante la administración de Barack Obama, el experimento o la operación “Hammer” de la cual somos testigos en las últimas semanas apunta a un nuevo episodio de enrarecimiento premeditado mediante el injerencismo más burdo y elocuente, que no oculta la autoría y apoyo del Secretario de Estado Marco Rubio, confeso de su protagonismo en cuanto “avance” de las medidas de estrangulamiento alcanzó en los primeros cuatro años de su ex rival.

Los denominados traidores por la propia comunidad cubana radicada en Estados Unidos que los colocaron en vallas en arterias principales de Miami, a partir de su apoyo a la política anti-inmigrantes, han sido cuestionados por cubanos y latinos por ser cómplices de las deportaciones masivas, las detenciones arbitrarias, el encarcelamiento y repatriación de personas con la condición de residentes, entre otros abusos y violaciones de los derechos humanos.

Pero también son repudiados por pronunciarse a favor de acciones violentas y de castigo contra el pueblo cubano para tratar de generar una situación socioeconómica insostenible que provoque la confrontación interna e incluso una intervención militar de Estados Unidos.

Mientras los congresistas traidores Carlos Giménez, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar hacen la tarea a Rubio, buscando nuevos pasos de asfixia, en La Habana su encargado del negocio posa para los medios subversivos digitales que nos dejó la USAID y la NED, como un diploviajero sin control, mensajero de paquetería, repartidor de promesas y dineros a cambio de servilismo y confrontación con el gobierno.

Su jefe lo dijo y la embajada yanqui en Cuba lo repite: “Las visas para Estados Unidos son un privilegio, no un derecho...”. Por ello mientras pone zancadillas a trámites migratorios normales, anda vendiendo privilegios a cambio de información de interés, reclutamiento, posiciones anexionistas y mercenarismo en sectores rigurosamente seleccionados entre los blancos predilectos de los más de 400 programas subversivos de la administración Trump contra el pueblo cubano.

“Mantener una relación cercana con la ciudadanía cubana” dice que es el propósito de su ir y venir sigiloso, como quien esconde verdaderas intenciones y se victimiza.

Así se presentó en una reciente rendición de cuentas en Miami, ante periodistas anticubanos, donde una vez más fue revelador de sus posiciones fascistoides, al defender a los mercenarios de la sede diplomática y quejarse del tratamiento “antidemocrático” que se les dispensa.

Sin embargo, a renglón seguido, fue categórico en su declarada definición anticomunista y no dejó espacio a la convivencia, la tolerancia, a la libertad de escoger una posición ideológica, alguien que se proclama su defensor o elegido para el caso Cuba.

“Estamos reforzando las leyes estadounidenses que previenen que se le otorguen visas a miembros del Partido Comunista que han tenido altos cargos y que hayan sido miembros hasta los últimos años”, declaró en tono complaciente a odiadores de la Florida a la caza de aplausos.

Y a Cuba le consta, sus deportistas lo sufren cuando se les impide participar en eventos internacionales en territorio de EE.UU. al no otorgárseles o demorarles intencionalmente las visas o a las autoridades del Comité Olímpico Cubano se les priva del derecho a participar en cónclaves que tienen por sede ese país.

En el reciente show de Miami no pudo ocultar su verdadera misión: “la Administración Trump tendrá una política dura hacia Cuba”, posiblemente fue su única verdad.

Y más adelante, la gran mentira: “apoyará claramente, continuamente al pueblo cubano”. ¿Cómo, con más bloqueo, restricciones, sin remesas ni viajes, sin vínculo de ningún tipo entre familias, obstruyendo la migración segura, legal y ordenada, estimulando el odio y lanzando al pueblo para la calle?

Cuba ha derrotado experimentos anteriores, incluyendo al cabo tristemente célebre que trata de ser imitado ahora por el embajador de Miami.

La dignidad del pueblo cubano no está en venta. No es mercancía ni privilegio. Es un valor intrínseco a la estirpe mambisa, heredera del independentismo y el antiimperialismo de Martí y Fidel. Por ello, ante la provocación de la embajada de EE.UU. vuelve la advertencia histórica del Che para no bajar la guardia jamás, de que no se puede confiar en el imperialismo ni tantico así.

Tomado de Cubadebate