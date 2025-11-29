Operación Mangosta, otro fracaso yanqui al descubierto

El 30 de noviembre de 1961 el gobierno norteamericano desencadenaba oficialmente la Operación Mangosta, que consistió en una extensa campaña de ataques terroristas contra civiles y operaciones encubiertas llevadas a cabo por la Agencia Central de Inteligencia en contra del gobierno de Fidel Castro ideado tras la derrota militar, política y diplomática en Playa Girón (abril de 1961), que se extendió hasta el mes de enero de 1963.

Fue un programa subversivo estadounidense contra Cuba aprobado como futuro instrumento esencial y básico de la política nuestro país, considerado como el más vasto programa emprendido por el Gobierno de Estados Unidos contra una nación extranjera en la década de los sesenta, del que todavía hoy día hay secretos contenidos en esa operación que son considerados entre las “joyas de la CIA”, es decir secretos de máxima seguridad nacional para Estados Unidos.

La operación contaba con 33 tareas (ya que existen 33 especies de mangostas), 13 de ellas concentradas en la guerra económica, seis en la política, cinco en lo militar, cinco en subversión político-ideológica y cuatro de inteligencia.

Los especialistas en guerra irregular en el Pentágono sostenían las tesis de que un grupo de comandos debidamente instruidos, podrían crear las condiciones para formar focos de alzados. Como jefe de Operaciones fue designado el General Edward Lansdale por su amplia hoja de servicios.

Miles de combatientes de las Fuerzas Armadas, las Milicias Nacionales Revolucionarias, el Ministerio del Interior y las compañías serranas y pobladores de las montañas participaron en una guerra contra grupos que, más que ideales o una agenda política, defendieron y practicaron el terrorismo, desde el saqueo al asedio, la intimidación y el asesinato de civiles.

En 14 meses se registraron 716 sabotajes de todo tipo, según los datos más conservadores. Fabián Escalante, miembro del equipo de seguridad de Fidel Castro, ha señalado que se registraron 638 variadísimos planes para asesinarlo. El primer intento fue en febrero de 1959, escasamente un mes después del triunfo de la Revolución.

La Operación Mangosta fue un rico semillero de donde salieron miles de agentes a sueldo, terroristas, implicados en asesinatos políticos, tráfico de armas y drogas, asociados con la mafia y cabecillas de la Fundación Nacional Cubanoamericana, que convirtieron el terror en negocio, encubiertos y protegidos siempre por el gobierno estadunidense.

La Operación Mangosta no quedó ahí, fue replicada por el gobierno yanqui en otros países de la región, pero, indiscutiblemente, de nuevo la Operación Mangosta está en marcha en Venezuela, con todas sus tareas, desplegándose sin importar los costos humanos y materiales, con una perfecta sincronización con la derecha golpista para salvaguardar las propiedades y buenos negocios por encima de las esperanzas del pueblo en resistencia, será como la historia condena: Otro fracaso yanqui al descubierto.

