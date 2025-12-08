Por el bienestar animal: Algo que deben conocer

Aunque dejaremos para enero del próximo año algunas reseñas históricas sobre el desarrollo del Bienestar animal en Cuba, pienso que algo que deben conocer es que, recientemente, hemos participado en dos eventos científicos relativos a esta ciencia, que nos han posibilitado, además de adquirir novedosos conocimientos, saber como autoridad competente de la Sanidad Animal, en qué situación estamos.

Los días 28 y 29 de octubre, asistimos, por invitación de la autoridad colombiana de sanidad animal, al Congreso Internacional de Bienestar Animal Aplicado a la Producción Pecuaria (CIBAP 2025). El congreso tuvo lugar en el Teatro Antonio Nariño de la Gobernación de Bogotá, que constituyó una digna sede, pues es un recinto de impresionante arquitectura. A este evento concurrieron principalmente médicos veterinarios, así como otros profesionales afines a la materia, investigadores, profesores, estudiantes de medicina veterinaria y zootecnia, miembros de las de las federaciones y productores pecuarios.

Esta convención fue organizada en su segunda edición, por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) con la colaboración del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA), la Federación Colombiana de Ganaderos y el Fondo Nacional del Ganado (FEDEGAN / FNG), la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (FENAVI), la Federación Nacional de Caprinocultores y Ovinocultores de Colombia (FEDEANCO), la Federación Colombiana de Acuicultores (FEDEACUA) y la Asociación Colombiana de Porcicultores (PorkColombia), entre otros consejos profesionales, universidades y el Observatorio de Protección y Bienestar Animal, todos en armónica coordinación, para potenciar el gran evento.

El evento consistió en la presentación de conferencias orientadas a fortalecer el dialogo, el aprendizaje y la participación del público. Se desarrollaron espacios de preguntas y respuestas, las que se formularon durante las sesiones o por vía online, por todos los interesados en ahondar o profundizar en los contenidos presentados. Destacar que entre los ponentes hubo expertos, profesores y científicos de alto nivel profesional, además de destacados productores con evidentes resultados en los diferentes sistemas de producción pecuaria.

El objetivo de este congreso estuvo orientado a mostrar que el bienestar animal, como ciencia, es un pilar fundamental en la producción pecuaria, en afianzar su concepto, los avances normativos, gremiales, académicos y de implementación de buenas prácticas en los animales de producción pecuaria. Todo lo anterior, en favor de reconocer la necesidad imperante de integrar esta ciencia como un componente esencial de cada eslabón de cada cadena productiva, propiciando así la producción sostenible y responsable, que impacte de forma positiva en el bienestar humano, animal y en el medio ambiente.

Diferentes videos se pusieron a disposición de los participantes, se establecieron áreas expositivas de productos y servicios. La participación en el evento fue gratuita para los cientos de asistentes al mismo.

El segundo evento a destacar y que consideramos que los lectores deben conocer, es el Taller Colaborativo para una Estrategia Regional de Bienestar Animal que en conjunto con el Centro Colaborador de Bienestar Animal y la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República de Uruguay (UVE), el cual se desarrolló en ese moderno recinto universitario del 24 al 26 de noviembre.

Los participantes en este taller, fueron mayoritariamente los Puntos Focales nacionales de Bienestar Animal de la Región Las Américas, más otros expertos, los directores de los Centros Colaboradores de Bienestar Animal y miembros de la Representación Regional.

Y usted se preguntará: ¿en que consiste esa denominación de Punto Focal (PF)? Pues bien, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) que agrupa a 183 países del mundo, en su estructura funcional, ha establecido representaciones regionales que agrupan a los países miembros por continentes o regiones. En nuestro caso, corresponde la Representación Regional de Las Américas, la que integran los países de América del Norte, Centroamérica, América del Sur y las islas del Caribe.

Desde el año 2006, la OMSA convocó a cada país miembro, a designar sus correspondientes PF, actores clave en el sistema y en sus resultados, para ciertas materias, como por ejemplo: seguridad sanitaria de los alimentos, fauna silvestre, notificación de enfermedades, productos veterinarios, comunicación, laboratorio, animales acuáticos y bienestar animal. Para cada uno de los PF, existen los llamados términos de referencia, en los cuales quedan establecidas las tareas y obligaciones a cumplir.

Continuando con el Taller Participativo, es de destacar la organización, la calidad de los ponentes, las actividades grupales donde los PF que se integraban a un grupo, debían participar activamente, dar opiniones, hacer propuestas y finalmente presentar al plenario sus opiniones, todo en cuanto a la Estrategia Regional y su adopción, cambios a realizar u otros aspectos.

Este ejercicio resultó muy interesante. Pero también, muy estimulante saber que Cuba a pesar de las difíciles circunstancias y de quizás algunos piensen que se ha hecho poco y que no se cumplen determinadas expectativas públicas, se han ejecutado tareas, acciones y exhibimos resultados, que quizás otros no han logrado alcanzar.

Tareas, logros, avances y éxitos de Cuba en materia de Bienestar Animal en los últimos 25 años:

2000: Se identifica la necesidad de introducir esta ciencia en el sistema de las Ciencias Veterinarias cubanas. Se acuerda por la Junta Directiva del entonces Consejo Científico Veterinario de Cuba, actual Asociación Cubana de Medicina Veterinaria, iniciar el proceso de desarrollo del Bienestar Animal.

2001: Se funda el Comité Nacional de Bienestar Animal de Cuba (CONBAC), como grupo de trabajo encargado de revisar la legislación vigente en el ámbito de la sanidad animal, establecer relaciones de trabajo con la Asociación Nacional de Protección de Animales y Plantas (ANIPLANT) y de gestionar la introducción del Bienestar Animal en la carrera de la Medicina Veterinaria.

2001: Adopción de la materia del Bienestar Animal como País Miembro de la Organización Mundial de Sanidad Animal (hoy OMSA, entonces OIE).

2002: Sesión científica de Bienestar Animal organizada por Cuba en el Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias (PANVET) y en todos los congresos internacionales de Ciencias Veterinarias organizados en Cuba, hasta la fecha.

2003-2004: Comienza el proceso de introducción del Bienestar Animal como asignatura de la carrera de Medicina Veterinaria, constituyendo desde hace años una Estrategia Curricular de esta carrera.

2004: Participación como País Miembro, en la Primera Conferencia Mundial de Bienestar Animal, realizada en París. Cuba ha asistido a todas las conferencias mundiales y seminarios regionales (2004-2025).

2006: Designación del Punto Focal Nacional de Bienestar Animal de Cuba (se ha mantenido hasta la actualidad).

2007: Comienza la comunicación social del bienestar animal a través de la Revista Hola Habana del Canal Habana.

2012: El CONBAC se establece en la Autoridad competente, desde el IMV, la Dirección de Sanidad del Ministerio de la Agricultura hasta el CENASA. Se estudia por el CONBAC la Estrategia Regional de Bienestar Animal, se adopta y se elabora la Estrategia Nacional de Bienestar Animal.

2014: Se realiza Mesa Redonda con el tema del maltrato animal

2019: La Constitución de la República en el Capítulo IV, artículo 90 e inciso j, establece: proteger los recursos naturales, la flora y la fauna y velar por la conservación de un medio ambiente sano.

2019: Se aprueba la Política Pública de Bienestar Animal.

2021: Se aprueba, se publica y se pone en vigor el Decreto Ley No. 31/2021 de Bienestar Animal y el Decreto No. 38 Reglamento del Decreto Ley 31/2021.

2022: Se implementa la Estrategia de Comunicación Social de Bienestar Animal

2025: Se publica la columna dominical Por el bienestar animal en Cubadebate

A pesar de los resultados obtenidos, quedan muchas tareas por desarrollar, inquietudes por satisfacer, procesos de capacitación por ejecutar y proyectos de comunicación que consumar.

Así, la ciencia del bienestar exhibirá más logros, siempre contando con el apoyo de una población más imbuida aún en acciones de control y prevención de salud y bienestar animal. Todos unidos, vamos por más, por Una Sola Salud.

Tomado de Cubadebate