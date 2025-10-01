Cantata Pinera de solidaridad y respaldo a la República Bolivariana de Venezuela





Una Cantata de solidaridad y respaldo a la República Bolivariana de Venezuela protagonizaron artistas en la Isla de la Juventud, reafirmando la condena del gobierno y pueblo pineros a posibles agresiones militares estadounidenses contra la nación bolivariana.









Tras días de sumarse el pueblo pinero al llamamiento dirigido a participar en un proceso de firmas en respaldo a la proclama, colofón resultó la Cantata en la que diversas manifestaciones artísticas mostraron, a través de la música, la danza e interpretaciones corales el apoyo a la Revolución Bolivariana, a su presidente legítimo, Nicolás Maduro Moros, y la fusión popular ante las crecientes hostilidades del imperio.







Texto y fotos: Katia Álvarez Rosell