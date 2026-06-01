Sistema Electroenergético territorial alista nuevas variantes para su perdurabilidad

- Laboran en unidades Hyndai para disminuir el consumo de diésel en la generación de electricidad - Estas labores aseguran mantener estable el esquema de 9 X 3 que se aplica hoy - Reconocen aporte de empresas y entidades del territorio para asegurar los recursos necesarios

En el programa informativo Entre Nosotros, del Canal territorial Islavisión se informó por los directivos de la Empresa Eléctrica y de la de Calderas, acerca de la problemática que atraviesa hoy el sistema electroenergético territorial con la situación del combustible para la generacióneléctrtica y las acciones que se realizan para mantener los niveles actuales.

Se encuentran invitados Yordanis Suárez, director de la Empresa Eléctrica Isla de la Juventud, y Luis Castillo, subdirector técnico de la Empresa de Calderas.

El director de la Empresa Eléctrica explica que la generación se encuentra en el entorno de los 22 MW, por encima de la demanda actual dado el esquema de nueve horas sin corriente y tres con corriente por cada circuito, que se mantiene con una demanda sobre los 15-16 MW.

Refiere que en tiempos normales la demanda estaría sobre los 25-26 MW teniendo en cuenta que comienzan a elevarse las temperaturas. En estos momentos se trabaja en varias líneas y se encuentran en un proceso de mantenimiento general en una de las unidades de la generación base en la MAN 7, y cambiando tres motores de las MTU que trabajaban con diésel por una brigada de La Habana.

También se labora en un proceso de adaptación de las máquinas Hyundai, que fueron preparadas para trabajar con diésel y ahora están siendo modificadas para que funcionen con fuel oil, en aras de disminuir el consumo de diésel en la generación de electricidad.

A una pregunta del periodista Noel Otaño acerca de la disponibilidad de combustible para la generación y las cifras que tiene asignadas el territorio para cada día, el directivo expresa que hoy en la Isla se consumen unos 50 mil litros de fuell y 100 mil litros de diésel, que es el de más baja cobertura, no solo en el territorio, sino a nivel de país, motivado por el embargo petrolero que tiene aplicado el gobierno de Estados Unidos a nuestro país.

Dada esta situación la mayor posibilidad está en el fuell, razón por la cual se están realizando los trabajos que después explicará el compañero subdirector de Calderas, que nos permitirá mantener la generación eléctrica con el esquema que tenemos de 9 X 3 horas, de lo contrario podemos ponernos en riesgo porque podríamos llegar a cero.

Yordanis, director de la Eléctrica, aclara que estas acciones que se realizan en las máquinas Hyundai de adaptarlas al funcionamiento con fuell, no son para ampliar la generación, sino para mantener el esquema actual. Lo que podría suceder es que se lograran ahorros en el consumo de combustible y los fines de semana las personas que deben decidirlo, podrían autorizar unas horitas más a la población, con esquema de 8X4, o de 7X5, pero eso habría que probarlo en el tiempo de acuerdo a cómo se comporten los consumos.

Insiste en que este esquema que se aplica hoy de 9 X 3, aunque no es el que se quiere ni merece el pueblo, es el que ha logrado una estabilidad en el funcionamiento del sistema, porque ha permitido realizar acciones correctivas en el mantenimiento de las unidades, y mantener los niveles de generación sobre los 21 MW con una demanda estable de 16 MW.

En relación con la energía solar fotovoltaica explica que en estos momentos se construye un parque de 5 MW, Universidad II, y otro está en proyecto inmediato en el área de Bolivia, pero ellos, por sí solos no resuelven el problema, porque esto funciona como un sistema.

En su intervención, el compañero Luis Castillo, subdirector técnico de la Empresas de Calderas, explica se realizan trabajos de conversión e instalación de la red de tuberías para el combustible y otra de vapor, que se iniciaron el 13 de mayo.

Refiere que esta es la primera etapa, y está concluyendo: La prueba hidráulica fue un éxito. Para el miércoles tienen planificado, si el tiempo los acompaña, concluir las tuberías de vapor.

El subdirector expresa que los esquemas están diseñados en estas máquinas ahora, después de estos trabajos, para que puedan trabajar también con diésel, solo solo se necesitaría manipular dos válvulas.

Expresa con orgullo que hay un total de 15 trabajadores de Calderas laborando en este proceso de conversión, con una conciencia absoluta de la importancia de la labor que realizan. Se trabaja un promedio de 12 horas diarias incluyendo fines de semana, y precisa que el tiempo no es un problema porque están dispuestos a mantenerse en su puesto mientras sea necesario.

Para realizar este trabajo conjunto tuvieron que planificar muy bien y poner ambas empresas todos los recursos en función de resolver esta problemática. Destaca que los medios que sus empresas no poseían, los aportaron otras del municipio como la Constructora, Sedai, Copextel, Escambray, entre otras. Gracias a esta colaboración solidaria, que mucho se aprecia, hoy ya se cuenta con todos los recursos culminar este trabajo.

Ellos, como empresa. tuvieron que agrupar la fuerza para dar prioridad a esta obra, pero mantienen sus compromisos con el Combinado Lácteo, la Pesca y otras entidades, y asegura que los van a cumplir.

En los momentos finales el compañero Yordanis Suárez, director de la Empresa Eléctrica, asegura que con todas estas acciones el sistema electroenergético territorial queda más fortalecido y con posibilidades de mantener la estabilidad. Señala que ya se van acercando los meses de verano y las temperaturas comienzan a elevarse, pero “estamos en disposición de garantizar el servicio si la disponibilidad del combustible en el país nos acompaña”.

Foto: Dianelys Labrador

Texto: Redacción Web y Dianelys Labrador