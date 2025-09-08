Comienza el curso escolar 2025–2026 en la EIDE Fladio Álvarez Galán.

En una jornada cargada de emoción, compromiso y homenaje, la Escuela de Iniciación Deportiva Fladio Álvarez Galán dio inicio al curso escolar 2025–2026, con un acto solemne dedicado al centenario del atleta mayor Fidel Castro Ruz, figura emblemática del deporte y la educación en Cuba.



A las diez de la mañana dio inicio el acto, que reunió a estudiantes, profesores, familiares y autoridades locales, en un ambiente cargado de orgullo y esperanza por el comienzo del nuevo ciclo académico.



La dirección del centro reafirma su compromiso con la formación integral de los jóvenes atletas, al iniciar el curso escolar con una matrícula directiva de 340 plazas asignadas. Estas plazas están distribuidas en trece disciplinas deportivas, que abarcan desde séptimo hasta duodécimo grado. Aunque aún no se han cubierto en su totalidad, esta cifra representa el objetivo institucional para el presente período académico, lo que refleja el esfuerzo por consolidar una educación deportiva de excelencia.



Gracias al esfuerzo colectivo y a la dedicación de entrenadores y estudiantes, la escuela ha alcanzado destacados logros en boxeo, Canotaje y Tenis de campo, disciplinas que hoy se ubican entre las ocho primeras del país.

El momento fue propicio para que varios atletas y profesores fueran reconocidos durante el acto por sus destacados resultados en los pasados Juegos Escolares Nacionales, como evidencia del alto nivel competitivo que distingue a la institución.



Entre los asistentes al acto se encontraban Yaneth Velázquez Colomar, miembro del Buró Ejecutivo del Comité Municipal del Partido, y el Licenciado Norvis Cantillo García, director municipal de Deportes, quien pronunció las palabras centrales de la jornada. En su intervención, Cantillo García exaltó el legado de Fidel Castro en la promoción del deporte como vía para el desarrollo humano, y convocó a continuar elevando los estándares de preparación física y académica en la formación de los jóvenes atletas.

Con el espíritu del Centenario de Fidel como guía, la EIDE Fladio Álvarez Galán se lanza a este nuevo curso con renovadas energías y la convicción de que el deporte es una fuerza transformadora en la vida de las nuevas generaciones.

Texto y fotos: Frank Pupo La Rosa