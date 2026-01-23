Cómo se ha embolsado Trump $ 1,408,500,000

su constitución se convierte en un cascarón vacío. El gobierno ya no es para el pueblo.

Las exigencias de la avaricia corrompen gradualmente la labor del gobierno, a medida que los funcionarios facilitan la acumulación de riqueza personal. Peor aún, un gobierno así corrompe a quienes viven bajo su dominio. Estos aprenden por experiencia que viven en una sociedad donde las leyes las dicta el mejor postor. Se vuelven menos propensos a obedecerlas y a participar en la labor de la democracia: hablar, votar, pagar impuestos. Estados Unidos corre el riesgo de caer en esta espiral cínica a medida que Trump socava las instituciones gubernamentales para su propio beneficio.

Metodología: Estas cifras se basan en información públicamente disponible y análisis de organizaciones de noticias. Las estimaciones de licencias y criptomonedas se extraen de un análisis de Reuters publicado en octubre ; la estimación para ambas categorías se basa en datos de la primera mitad de 2025. Las estimaciones de la moneda meme $Melania se extraen de The Financial Times . No está claro cuánto de este dinero fue a parar a los Trump y cuánto a sus socios comerciales. Las estimaciones del documental "Melania" se extraen de The Wall Street Journal . Los acuerdos legales y las estimaciones de aviones cataríes se extraen de The New York Times. Parte del dinero de estos acuerdos se destinará a la biblioteca presidencial del Sr. Trump y a otros demandantes en los casos.

Los Trump y sus socios comerciales han cuestionado algunas de estas estimaciones, pero consideramos que éstas son más creíbles que las afirmaciones de los Trump.

Publicado el 20 de enero de 2026

(Tomado de The New York Times)

Tomado de Cubadebate