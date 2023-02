El 9 de febrero se celebra el Día Mundial de la Pizza, una de las comidas más consumidas en todo el mundo y que a todos gusta, debido a la diversidad de ingredientes con los que puede ser servida.

En el año 2017 la pizza fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, debido a su rol en la vida social y la transmisión de este arte culinario entre generaciones. Fue aprobado por el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en reunión efectuada en la isla de Jeju (Corea del Sur), respaldado por una petición mundial de más de dos millones de firmas.

La palabra pizza proviene del griego pēktos, que significa sólido o coagulado. Es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía italiana, que consiste en una masa circular horneada, elaborada con harina de trigo, sal agua y levadura. Se recubre con una base de salsa hecha a base de tomate y queso mozzarella, que puede ser cubierta con diversos ingredientes en trozos, tales como cebolla, pimentón, jamón, pepperoni, anchoas, tocino, maíz o cualquier otro acompañante al gusto del comensal ¿Cuál es tu ingrediente favorito?

La forma tradicional de cocinarlas es en un horno de leña, aunque es muy común utilizar hornos domésticos. Una de las presentaciones comerciales más recientes de este producto tradicional son las pizzas congeladas o listas para hornear.

¿Conoces acerca de la historia de la pizza? ¡Pues ahí voy!

Uno de los principales antecedentes de la pizza está relacionado con el consumo e pan de trigo en las antiguas culturas de Egipto, Persia, Grecia y Roma. En el periodo 521-500 a.C. los soldados persas se alimentaban con un plan plano, queso fundido y dátiles. En la Antigua Roma los soldados comían un pan plano aderezado con aceite de oliva y hierbas.

La pizza como se conoce actualmente se originó en Nápoles, Italia. Anteriormente las personas que habitaban en los alrededores de Nápoles agregaban tomate a un pan plano elaborado a base de levadura.

Se estima que la pizza moderna ha sido una creación del panadero Raffaele Esposito de Nápoles. De acuerdo a una leyenda urbana muy popular la muy conocida Pizza Margarita o Margherita se inventó en el año 1889. El Palacio Real de Capodimonte hizo un encargo al pizzaiolo napolitano Esposito, para crear una pizza en honor a la visita de la Reina Margherita.

Una de sus magníficas creaciones consistió en un pastel envuelto con tomate, albahaca y queso mozzarella, cuyos ingredientes simbolizaban los colores de la bandera italiana. Esta pizza se nombró en honor a la Reina como Pizza Margherita, alcanzando una gran popularidad en el resto del mundo.

Existen tantos tipos de pizza como ingredientes se tengan. Así aparece la pizza napolitada a base de queso, también las hay de cebolla, ajo, tomate, jamón, jamonada, albahaca, romero, etc, etc, etc, y de cualquier otro ingrediente que usted le adicione, siempre será bien recibida y sacará de apuros al más pinto de la paloma devolviéndole una agradable satisfacción alimenticia.

Conoce algunos datos curiosos e interesantes sobre la pizza, considerada la comida más popular y más vendida en el mundo:

La primera pizzería se inauguró en 1830 en Nápoles (Italia), conocida como Antica Pizzeria Port’Alba.

Cuando se declaró a la pizza como Patrimonio Cultural Inmaterial en Italia, lo celebraron con porciones de pizza gratis.

La persona que elabora la pizza se conoce como pizzaiolo, en italiano.

Anualmente se venden más de 5.000 millones de pizzas en todo el mundo.

La pizza napolitana está reconocida como producto agroalimentario tradicional italiano, por parte de la Unión Europea desde el año 2010.

Por: Sergio Rivero