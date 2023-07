El Día Mundial del Rock se celebra cada año el 13 de julio, una fecha en la que los amantes del género recuerdan las bandas míticas que han dejado huella en el imaginario colectivo, como The Queen, Pink Floyd, Metallica o ACDC.

La elección de esta fecha fue para conmemorar el mega concierto benéfico Live Aid, llevado a cabo de forma simultánea en Londres, Filadelfia, Sídney y Moscú, en el año 1985, y en el que participaron las bandas de rock más grandes y emblemáticas del momento: Led Zeppelin, The Who, Black Sabbath, Queen, Sting, Judas Priest, Duran Duran, U2, Scorpions, Paul McCartney, Eric Clapton y Phil Collins, entre otros.

A mediados de los 80, las comunidades situadas en el cuerno de África vivían una situación de hambruna atroz, siendo Etiopía y Somalia los países más perjudicados. Casi un millón de personas perdieron la vida solo en Etiopía entre los años 1984 y 1985.

Ante esta situación, el actor y músico Bob Geldof creó un plan de ayuda para esta región del mundo, fundó la organización "Band Aid Trust" y empezó a darle forma a esta idea, que terminó llamándose Live Aid (traducido en español "Ayuda en Vivo"). La causa consiguió la participación de artistas muy reconocidos.

El macroconcierto se desarrolló el 13 de julio de 1985 durante 16 horas simultáneamente entre Londres y Filadelfia, siendo retransmitido en más de 72 países y convirtiéndose en uno de los eventos más seguidos de la historia.

Gracias a los artistas que tocaron y a los espectadores, se consiguió recaudar 100 millones de dólares, que fueron destinados al fondo de ayuda a las víctimas de la hambruna en África.

Al igual que el Live Aid en los años 80, en la historia se han producido conciertos benéficos por distintas causas en los que las mejores bandas se han unido para conseguir un objetivo común como: The Concert for Bangladesh (1 de agosto 1971), We are the Word (1985), The concert for the New York City (20 de octubre de 2001) y Live Earth (7 de julio de 2007).