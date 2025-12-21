Efemérides pineras. (5)

14 de abril de 1834: Por Ordenanza Real, Isla de Pinos se convierte en una Colonia Penal. Desde entonces comenzaron a llegar varios tipos de sancionados: presidiarios, deportados comunes y deportados políticos.

Los presidiarios, estaban formados por los que habían sido sancionados por delitos criminales. Llegaban a Isla de Pinos formando cordilleras de trabajos, con sus cabos de varas y capataces, laboraban en las obras de la Real Hacienda y los alojaban en la prisión del Protectorado.

Los deportados comunes, cuando llegaban a Isla de Pinos, tenían que buscar trabajo y alimento, pero diariamente debían acudir a la cárcel de Nueva Gerona para reportar y dormir. Eran los vagabundos e indeseados de La Habana.

Los deportados políticos, los que llegaban sancionados por haber conspirado contra el poder español, acusados por infidencia. Al llegar los formaban en la Plaza, para explicarles sus obligaciones. Tenían que buscar donde alojarse, trabajar y comer. No debían abandonar Nueva Gerona, sin autorización del Comandante Militar y debían reportarse todos los domingos en la Casa de Gobierno.

6 de abril de 1932: Nació Héctor Pérez Llorca, en Nueva Gerona, Isla de Pinos, en el seno de una familia humilde, formada por Oscar Pérez Collazo y María Llorca Soto. Después de cursar los estudios primarios y llegar a la edad laboral, tuvo que trasladarse a La Habana y posteriormente a las provincias orientales, donde trabajó en diversos oficios para ganar el sustento diario, hasta que logra ingresar en la Marina de Guerra, laborando como cocinero en el Guardacostas Número 101.

El 5 de septiembre de 1956, junto a otros compañeros, abandona su barco y se une al levantamiento de Cienfuegos contra la dictadura de Batista. En esta acción cae combatiendo como parte del Movimiento Revolucionario 26 de Julio.

1ro. de noviembre de 1912: Ganó las elecciones Elías Sardá Valdés, por el Partido Liberal para ocupar el cargo de Alcalde de Isla de Pinos. Fue uno de los alcaldes más honesto y honrado en la historia pinera. Era hijo de José María Sarda y Gironella y Doña Trinidad Valdés Amador, los benefactores de José Martí, y guardó este legado hasta su fallecimiento el 30 de abril de 1964.

1ro de noviembre de 1972: Comenzó a prestar servicios entre Nueva Gerona y Surgidero de Batabanó el hidrodeslizador de alta velocidad que había sido adquirido por Cuba en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocido por el nombre de Kometas, con capacidad para 102 pasajeros, cómodamente sentados. Su velocidad de traslación eran de 30 nudos (45 km/ hora). Hacía el recorrido en dos horas.

22 de noviembre de 1923: Quedó constituida en el antiguo hotel"La Favorita”, sito en las calles 35 y 26 de Nueva Gerona, la Columna de Defensa Nacional de Isla de Pinos, como parte del movimiento popular que se organizaba para que se reconociera la soberanía de Cuba sobre el territorio pinero.

